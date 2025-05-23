1/2 финала ЧМ по хоккею. Швеция – США, Швейцария – Дания. Смотреть LIVE

24 мая на чемпионате мира по хоккею состоялся полуфинальные матчи. Днем сыграют Швеция и США, а вечером на лед выйдут сборные Швейцарии и Дании.
Сборная Дании впервые в своей истории сыграет на этом этапе чемпионата мира.
Обе встречи покажет канал Суспільне Спорт.
Швеция – США. Начало в 15:20
📺 Відеотрансляція
Швейцария – Дания. Начало в 19:20
📺 Відеотрансляція
sport.ua
24 мая на чемпионате мира по хоккею состоялся полуфинальные матчи. Днем сыграют Швеция и США, а вечером на лед выйдут сборные Швейцарии и Дании.
Сборная Дании впервые в своей истории сыграет на этом этапе чемпионата мира.
Обе встречи покажет канал Суспільне Спорт.
Швеция – США. Начало в 15:20
📺 Відеотрансляція
Швейцария – Дания. Начало в 19:20
📺 Відеотрансляція
sport.ua