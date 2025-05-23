1/2 финала ЧМ по хоккею. Швеция – США, Швейцария – Дания. Смотреть LIVE

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24 мая на чемпионате мира по хоккею состоялся полуфинальные матчи. Днем сыграют Швеция и США, а вечером на лед выйдут сборные Швейцарии и Дании.

Сборная Дании впервые в своей истории сыграет на этом этапе чемпионата мира.

Обе встречи покажет канал Суспільне Спорт.

Швеция – США. Начало в 15:20

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Швейцария – Дания. Начало в 19:20

📺 Відеотрансляція

sport.ua