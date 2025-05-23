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Футбол

Похоже на эпоху Марадоны, но не хватает одного штриха. Наполи – новый/старый чемпион Италии

Похоже на эпоху Марадоны, но не хватает одного штриха. Наполи - новый/старый чемпион Италии

    • Авторский блог Евгения Филипенко

    Нынешнее чемпионство для "Наполи" стало вторым за последние три года (!) и всего четвертым в его богатой истории.

    Если брать чуть более длинный период, то за последние 10 лет Команда еще трижды становилась вице-чемпионом (2016, 2018 и 2019 года) и в 2020 завоевала Кубок Италии.

    Что напоминает этот удачный отрезок в истории клуба? Конечно же, так называемую "Эру Марадоны", которая пришлась на вторую половину 80-х годов прошлого века, когда команда дважды становилась чемпионом Италии (1987, 1990) и столько же вице-чемпионом (1988, 1989), а также выигрывала местный Кубок в 1987 и Суперкубок в 1990.

    Похоже на эпоху Марадоны, но не хватает одного штриха. Наполи - новый/старый чемпион Италии

    Чего не хватает в этой серии в сравнении с предыдущей? Правильно, победы на евроарене. Тогда, с Великим Диего Армандо Марадоной в составе, клуб стал обладателем Кубка УЕФА (1989). Сейчас же можно утверждать, что команда явно почувствовала силу и вкус побед во внутренних соревнованиях, чего пока не скажешь о еврокубках.

    "Наполи" считается четвертым по популярности клубом Италии (примерно 8 % всех болельшиков в Италии и 5-6 млн человек за рубежом). Традиционные "враги" клуба: "Рома" ("Солнечное Дерби"), "Лацио", "Эллас Верона" и "Ювентус" (в последние десятилетия). Традиционные "друзья" клуба: "Дженоа", "Палермо" "Катания" (из местных) и "ПСЖ", "Селтик", "Эвертон" и "Боруссия" (Дортмунд) из европейских.

    Кто же те герои, которые "ковали" нынешнее чемпионство?

    По данным сайта Transfermarkt, общая стоимость игроков основного состава клуба 355,55 млн евро.

    Похоже на эпоху Марадоны, но не хватает одного штриха. Наполи - новый/старый чемпион Италии

    Главный тренер Антонио Конте чаще использует схему 4-3-3, при которой расстановка игроков на поле следующая.

    Место в воротах занимает Алекс Мерет (беззаговорочно основной, 28 /приблизительная рыночная стоимость 12 млн евро).

    Центр защиты: левый центральный – Алессандро Буонджорно (25лет/45 млн евро, игрок сборной Италии), на подмене Жоан Жезус (33 года/1,5 млн евро, бывший игрок сборной Бразилии); правый центральный – Амир Ррахмани (31 год/12 млн евро, сборная Албании), на подмене испанец Рафа Мартин (23 года/7 млн евро).

    Справа в защите: капитан команды Джованни ди Лоренцо (31 год/15 млн евро), на подмене Паскуале Маццокки (29 лет/3 млн евро), оба (!) сборная Италии, оба чемпионы Европы 2020.

    Слева в защите: Маттиас Оливера (27 лет/18 млн евро, сборная Уругвая), на подмене Леандро Спинаццола (32 года/3,5 млн евро, сборная Италии).

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    • Центр полузащиты: основным здесь является непроходимый Станислав Лоботка (30 лет/25 млн евро, сборная Словакии, игрок года в Словакии в 2023 и 2024 годах); на подмене могут сыграть, в первую очередь, Билли Гилмор (23 года/16 млн, сборная Шотландии, победитель Лиги Чемпионов 2021 в составе "Челси"), а также датчанин Филип Биллинг (28 лет/16 млн евро) и Луис Хаса (21 год/1 млн евро, молодежная сборная Италии).

    Правый центральный полузащитник: Андре-Франк Замбо-Ангисса (29 лет/27 млн евро, сборная Камеруна)

    Левый центральный полузащитник: Скотт Мактоминай (28 лет/40 млн евро, сборная Шотландии)

    Вингеры: Маттео Политано (31 год/10 млн евро, сборная Италии, чаще играет слева), Давид Нерес (28 лет/30 млн евро, сборная Бразилии, чаще играет справа), Сирилл Нгонге (24 года/10 млн евро, сборная Бельгии).

    Форварды: центральный – Ромелу Лукаку (32 года/22 млн, сборная Бельгии (лучший бомбардир в истории – 88 голов), лучший бомбпрдир клуба в сезоне – 13 мячей); оттянутый – Джакомо Распадори (25 лет/20 мле евро, сборная Италии, чемпион Европы 2020); на подмене – Джованни Симеоне (29 лет/8 млн евро, сборная Аргентины, сын известного игрока и тренера Диего Симеоне) и Ноа Окафор (24 года/15 млн евро, сборная Швейцарии).

    Главный тренер: именитый Антонио Конте (55 лет), имеет массу достижений как игорок (и на клубном уровнеи на уровне сборных), оснвные же тренерские зслуги следующие: четырехкратный чемпион Италии (трижды с "Ювентусом" и однажды с "Интером"), чемпион Англии с "Челси". Также четырежды признавался Тренером Года в Италии и однажды в Англии.

    Похоже на эпоху Марадоны, но не хватает одного штриха. Наполи - новый/старый чемпион Италии

    Из самых болезненных кадровых потерь за последний год можно выделить ушедших зимой грузинского левого вингера Хвичи Кварацхелии (24 года/80 мл н евро, перешел за 70 млн евро в "ПСЖ", лучший футболист Грузии 2020 – 2023) и португальского защитника Марио Руя (33 года/0.8 млн евро) и ушедшего прошлым летом в аренду Виктора Осимхена (26 лет/70 млн евро, сборная Нигерии, футболист года в Африке-2023).

    Не имея в своем составе ярких звезд вроде Диего Марадоны, Антонио Кареки, Алемао, Чиро Феррары, Фернандо де нАполи и Джанфранко Дзолы (которые были в достатке во время "Эры Марадоны"), сегодняшний "Наполи" силен отлаженной командной игрой и дисциплиной на поле (что нисколько не удивительно при руководстве Антонио Конте).

    Похоже на эпоху Марадоны, но не хватает одного штриха. Наполи - новый/старый чемпион Италии

    В день последнего матча "Наполи" с "Кальяри" весь город буквально стоял на ушах. Ажиотаж был такой, что желающих попасть на стадион было почти в 15 (!) раз больше, чем вмещает арена (согласно поданным заявкам). Несмотря на витавшее в воздухе меганапряжение вопрос для хозяев стоял так: "Где легче выиграть – сегодня дома с немотивированным "Кальяри", или в понедельник на нейтральном поле с супермотивированным "Интером"? (еще и на фоне усталости после сегодняшнего матча). Да-да, матч плей-офф за чемпионство вполне мог стать реальностью. Для этого все лишь нужно было, чтобы "Наполи" сегодня проиграл, а "Интер" в параллельном матче сыграл вничью с "Комо" (вполне реальны вариант развития событий). Ответ на вопрос "где" легче выиграть, думаю, был очевиден, да и порадовать местную публику, у которой уже все было готово к празднованию чемпионства было просто необходимо…

    …И команда не обманула ожиданий своих тиффози. Уверенная победа 2:0, где оба гола забили лучшие игроки – Мактоминай в первом тайме и Лукаку во втором (фантастическое индивидуальное мастерство и техника владения мячом – гол Мастера из ничего, если не считать корявый пас голевым). Дальше "Наполи" поймал кураж и его было уже не остановить. Как результат – заслуженная победа и заслуженное Чемпионство!

    Опустим все слухи вокруг возможного ухода Антонио Конте из-за его высоких требований к межсезонью – 200 млн евро на усиление состава и не только). "Наполи" – реальный и заслуженный чемпион и этим все сказано!

    Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    www.ua-football.com

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