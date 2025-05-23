Эдди ХИРН: «Это дичь, как в боксе такое допустили?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Известный британский промоутер Эдди Хирн отреагировал на возвращение на ринг легенды бокса Мэнни Пакьяо.

«То, что Пакьяо дерется за титул чемпиона мира – это дичь. Пять лет он не дрался, у него не было боев на высоком уровне. Но сейчас такой бокс, такой бизнес, мы все это понимаем», – сказал Хирн.

Пакьяо проведет бой за титул чемпиона мира против американца Марио Барриоса (29-2-1, 18 КО), который владеет поясом WBC

Ранее известный промоутер Боб Арум высказался о современном супертяжелом дивизионе в боксе и вспомнил украинского боксера Александра Усика.

sport.ua