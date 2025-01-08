Окленд. Меншик одолел Шелтона в трёх сетах, Басаваредди впервые обыграл соперника из топ-30

Результаты матчей второго круга на турнире ATP 250 в Новой Зеландии



Окленд, Новая Зеландия • 6-11 января • хард • $766,290

Действующий чемпион: Алехандро Табило (Чили)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Якуб Меншик (Чехия) – Бен Шелтон (США) 7:6(2), 4:6, 7:5

Нуну Боршеш (Португалия, 7) – Мариано Навоне (Аргентина) 4:6, 7:5, 6:4

Роберто Карбальес Баэна (Испания) – Франсиско Серундоло (Аргентина, 4) 6:2, 7:5

Зизу Бергс (Бельгия, Q) – Лука Нарди (Италия, Q) 6:1, 6:4

Гаэль Монфис (Франция) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) 6:1, 7:6(5)

Факундо Диас Акоста (Аргентина, LL) – Себастиан Баэс (Аргентина, 3) 6:4, 7:6(1)

Алекс Микельсен (США, 8) – Лоренцо Сонего (Италия) 7:6(3), 6:2

Нишеш Басаваредди (США, Q) – Алехандро Табило (Чили, 2) 6:4, 5:7, 6:4

Якуб Меншик взял реванш у Бена Шелтона за поражение на “Мастерсе” в Индиан-Уэллс в прошлом году. Дальше соперником чеха будет Нуну Боржеш, которому он проиграл в предыдущем сезоне на US Open.

Нишеш Басаваредди (№133 ATP) праздновал первую победу над игроком, входящим в топ-30 рейтинга и впервые вышел в четвертьфинал на турнире уровня ATP. За место в полуфинале американец поспорит со своим соотечественником Алексом Микельсоном, с которым дважды встречался на “челленджерах” в 2023 году (1-1). В конце прошлого сезона Басаваредди уступил Микельсену на турнире Next Gen ATP Finals.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua