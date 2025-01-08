Дакар: Аль-Раджи выиграл этап, Кротов в первой пятёрке

Язед Аль-Раджи и Тимо Готтшальк, выступающие на полноприводном прототипе Toyota Hilux, подготовленном бельгийской командой Overdrive Racing, выиграли проходивший в среду четвёртый этап «Дакара».

Для саудовско-немецкого экипажа это уже второе такое достижение: позавчера они первыми финишировали на труднейшем 48-часовом этапе и сейчас вновь быстрее всех проехали 415 км скоростных спецучастков, тоже проходивших по весьма сложной местности.

Вторым финишировал Хенк Латеган, южноафриканский гонщик заводской команды Toyota Gazoo, уступив Аль-Раджи 4 минуты 51 секунду, но он продолжает лидировать в общей классификации после уже состоявшихся этапов. При этом на вторую строчку в абсолюте поднялся именно Аль-Раджи, но там он примерно в семи минутах позади Латегана.

Третьим сегодняшний этап закончил «латинский» дуэт, состоящий из аргентинского гонщика Хуана Якопини и его испанского штурмана Даниэля Оливейры – они тоже выступают за команду Overdrive Racing и тоже едут на Toyota Hilux.

Также надо отметить хороший результат российского гонщика Дениса Кротова и его штурмана Константина Жильцова: сегодня они на своём MINI JCW Rally 3.0 были пятыми в классе T1+. Впрочем, это успех локального значения, поскольку в общей классификации они находятся далеко за пределами четвёртой десятки – на предыдущих этапах они потеряли слишком много времени.

У Нассера Аль-Аттийи сегодня неудачный день: лидеру он проиграл почти 33 с половиной минуты. Но могло быть и хуже, поскольку по ходу дистанции он отставал более чем на три четверти часа, но смог отыграть 12 с лишним минут.

Из-за проблем, которые пришлось преодолевать в среду, в общем зачёте Аль-Аттийя, в этом году выступающий на новом гоночном внедорожнике Dacia Sandrider, откатился на 7-ю строчку.

Вот что пятикратный победитель «Дакара» сказал после финиша этапа: «Проблем было немного – всего одна! Вообще-то сначала мы остановились из-за прокола колеса, но потом пришлось останавливаться снова, поскольку сломался рычаг задней подвески.

Пришлось ждать наших напарников, экипаж Кристины Гутьеррес и Пабло Морено, которые отдали нам свой запасной рычаг, и мы смогли продолжить движение только после того, как всё починили. Что ещё оставалось делать? Теперь машина в порядке, а нам придётся как-то адаптироваться. Но вариантов у меня нет, надо атаковать!»

Будем надеяться, что заслуженному мастеру ралли-рейдов не изменит ни опыт, ни удача: что бывает, когда даже самый опытный гонщик пытается отыграться вопреки всему, мы уже видели на примере Карлоса Сайнса и Себастьена Лёба, сошедших с дистанции после аварий.

Кстати, о Лёбе: французская команда The Dacia Sandriders дейтвительно подала протест после того, как техническая инспекция FIA запретила ему продолжать гонку. В настоящее время протест рассматривается стюардами, но даже если он будет удовлетворён, то Себастьен вернётся на дистанцию ралли-рейда скорее всего не раньше субботы.

Т.е. он уже пропустил сегодняшний этап, но может пропустить и завтрашний, а в пятницу у участников супермарафона будет день отдыха. Понятно, что девятикратный чемпион мира по ралли уже лишился каких-либо шансов на более-менее нормальный результат, но у его команды могут быть свои тактические соображения. В конце концов, Dacia Sandrider – совсем новая машина, и сейчас в любом случае важно как можно интенсивнее её обкатать в боевых условиях.

Среди мотоциклистов недосягаемым для соперников остаётся Даниэль Сандерс, гонщик заводской команды KTM: он выигрывает этап за этапом и продолжает уверенно лидировать в общем зачёте, постепенно наращивая преимущество.

Второй результат сегодня показал испанец Тоша Шарейна, выступающий на Honda CRF 450 Rally заводской подготовки – в том числе он оттеснил своего напарника, Росса Бранча, на третью строчку и в общей классификации.

На самом деле примерно за тридцать километров до финиша этапа Шарейна даже лидировал, опережая Сандерса на две с половиной минуты, однако намеренно замедлился, чтобы завтра не уходить первым на 5-й этап ралли-рейда.

«Сегодня пришлось непросто, поскольку в течение 400 км пришлось ехать по гористой местности, – рассказал он. – Но после старта я атаковал, догнал Даниэля на дозаправке, а затем мы ехали рядом.

Под конец я старался сохранять спокойствие и намеренно потерял пару минут, чтобы завтра не открывать этап. Приходится действовать осторожно, беречь шины, ведь это марафонская дистанция, и завтра нам тоже предстоит проехать более 400 км».

К классе Challenger (T3 или лёгкие внедорожники) победы на этапах никому не собирается уступать аргентинский экипаж Николаса Кавильяссо, также лидирующий по итогам первых шести дней ралли-рейда.

Когда в «Дакаре» успехов добиваются женщины, это особенно впечатляет, ведь им приходится выдерживать все эти невероятные нагрузки наравне с мужчинами. Сегодня в категории SSV (T4) первой на финиш приехала опытная американка Сара Прайс.

Для неё это уже не первая победа на этапах ралли-рейда, и вместе со своим штурманом, Шоном Берримэном, на мотовездеходе Can-Am Maverick R они опередили ближайших преследователей, вчерашних победителей, чилийцев Франсиско Лопеса Контардо и Хуана-Пабло Латрака, на минуту с лишним.

Наконец, в классе грузовиков лучшим по-прежнему остаётся чешское трио Мартина Масика: их Iveco Powerstar с 13-литровым дизелем мощностью, превышающей 1000 л.с., преодолел дистанцию сегодняшнего этапа на 3 минуты 38 секунд быстрее такой же машины голландца Митчела ван ден Бринка.

Машины в буквальном смысле практически одинаковые и отличаются только боевой раскраской, потому что обе подготовлены MM Technology, командой Масика. Но в общей классификации ван ден Бринк проигрывает лидерам уже больше часа, занимая 4-е место. Впрочем, до финиша ещё далеко, и многое ещё может измениться.

В четверг стартует 5-й этап «Дакара»: протяжённость маршрута между городами Аль-Ула и Хаиль – 492 км, из них 428 – скоростные спецучастки. Проходят они и по пескам, и по каменистой местности, где нужно быть особенно внимательным из-за риска пробить колесо.

Не без некоторой ехидцы организаторы «Дакара» замечают, что просто добраться до финиша этого этапа – уже достижение. Скоро узнаем, кому очередное испытание окажется по силам, а кто пополним список выбывших, который становится всё длиннее.

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