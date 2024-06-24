Мекис: Нет смысла отрицать, что это был неудачный уик-энд

В Visa RB подготовили к испанскому этапу сезона целый комплекс новинок, однако они не сработали, и, комментируя итоги уик-энда, гонщики и руководитель команды признают, что пока не знают причин дефицита скорости.

Даниэль Риккардо (15-й): «Странный был уик-энд, ведь 15-й результат меня совершенно не радует. Но доволен ли я тем, как провёл гонку, и как мы вместе с командой действовали? Да, доволен. Мне действительно кажется, что мы провели хорошую гонку.

Полагаю, во вчерашней квалификации нам немного не хватило скорости, но, если честно, сегодня осталось впечатление, что мы сделали всё, что было в наших силах. Мы контролировали износ резины и атаковали, когда нужно было атаковать – к сожалению, на более высокий результат в этот уик-энд мы просто не способны.

Но такие уик-энды многому учат, и хотя некоторые позитивные моменты тоже есть, но гораздо больше вопросов, с которыми надо разбираться, ведь похоже, что машине в её новой, модернизированной версии не хватает эффективности.

До следующего этапа совсем немного времени, поэтому уже сегодня вечером мы возьмёмся за дело и постараемся глубже во всём разобраться в процессе подготовки к Гран При Австрии».

Юки Цунода (19-й): «Гонка была тяжёлая, у меня были сложности. Однозначно, с управляемостью машины серьёзные проблемы, пилотировать было непросто. Обычно мне комфортно за рулём, но сейчас я этого не чувствовал.

С машиной явно что-то не то, и мы должны проанализировать всё, что произошло, чтобы понять, что именно не работало, чтобы в Австрии выступить более уверенно».

Лоран Мекис, руководитель команды: «Мы отправлялись в Барселону с большими надеждами на то, что новинки сработают. К сожалению, с самого начала тренировок буквально в каждой сессии нам не хватало темпа. Нет смысла отрицать, что это был неудачный уик-энд, и хотя проигрывали мы не так уж много, мы не намерены искать оправдания.

Мы просто не были конкурентоспособными, это факт. Учитывая, с каких позиций мы стартовали, положение можно было поправить только в каких-то необычных обстоятельствах, например, если бы пошёл дождь или выехал автомобиль безопасности. Однако гонка сложилась вполне линейно, и хотя оба гонщика сделали всё, что было в их силах, мы покидаем Испанию, не добившись результатов, отражавших те усилия, которые прикладывает команда.

Если всё-таки искать позитивные моменты, то мы смогли провести всестороннюю проверку обеих машин и собрать максимум возможной информации. Теперь команде предстоит предпринять попытку добиться хотя бы каких-то улучшений за те несколько дней, что остаются до начала тренировок на Red Bull Ring.

Сезон очень долгий, и какие-то тяжёлые уик-энды неизбежно будут. Мы просто должны оставить неприятности в прошлом, не отчаиваться, а наоборот, смотреть только вперёд и постараться уже через несколько дней отыграться в Австрии».

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