Питер Фьюри сделал неоднозначный прогноз на бой Джошуа против Дюбуа

Matchroom. Энтони Джошуа и Даниель Дюбуа

Питер Фьюри, дядя и бывший тренер экс-чемпиона мира по версии WBC в хевивейте Тайсона Фьюри, поделился ожиданиями от потенциального боя между Энтони Джошуа (28-3, 25 KO) и Даниелем Дюбуа (21-2, 20 KO).

«Это очень интересный бой. Безусловно, они оба могут ударить. Необходимо выбрать Джошуа, потому что у него есть опыт, резкость и скорость. Он держится на этом уровне, на очень высоком уровне.

Но Дюбуа тоже стал намного лучше в своих последних боях. Так что это все равно опасный бой для Джошуа. Но нужно отдать ему предпочтение, чисто исходя из опыта. Однако Дюбуа – мощный панчер, а они дерутся в маленьких перчатках. Произойти может все, что угодно», – сказал Питер Фьюри в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Ранее сообщалось, что Джошуа нашел нового соперника.

sport.ua