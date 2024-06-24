Албания – Испания. Анонс и прогноз матча Евро на 24.06.2024

Победа нужна только одним

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Чемпионат Европы-2024

Группа B, третий тур

24 июня, 22:00. "Дюссельдорф-Арена"

Главный арбитр: Гленн Нюберг

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Содержание

Новости Албании

Новости Испании

Последние пять матчей Албании и Испании

Последние пять личных встреч Албании и Испании

Турнирная таблица группы B

Ставки и коэффициенты на матч Албания – Испания

Прогноз матча Албания – Испания от UA-Football

Многие украинские следы можно увидеть в этом матче. Команды играют на стадионе сразу же после матча "сине-желтых" против Словакии, матч будет обслуживать бригада арбитров (главный и лайнсмены), которая работала на поединке подопечных Реброва против Румынии. Да еще четвертым судьей будет Николай Балакин. Кроме этого, мы держим в голове возможность выйти из третьего места группы E, поэтому нам нужно, чтобы потенциальные соперники рейтинга набрали меньше трех зачетных баллов.

Это готова оформить Испания. Даже если "фурия роха" сыграет сегодня дублирующим составом, то он все равно будет лучше, чем основная одиннадцатка албанцев. Да, команде Силвинью непременно нужна победа, но одного желания может быть слишком мало.

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Новости Албании

Откровенно очень сложная группа попалась "орлам" на Евро-2024. Квартет смерти, где албанцы должны быть командой для избиения. Однако уже в первом туре они показали зубы, отличившись на первой минуте встречи против Италии. Только мастерство подопечных Спалетти забрало очки в Албании.

Во втором раунде сценарий был похож. Снова Албания быстро открыла счет, но затем за короткий интервал пропустила дважды и уже уступала цифры на табло. Но на 90+5 минуте случился уникальный момент для Евро: Гьязула оформил своеобразный дубль, забив в ворота Хорватии. До этого он отличился автоголом.

Теперь албанцев устроит только победа. Ни один другой вариант не рассматривается. Такого в истории еще не было. Более того, во всех восьми матчах против испанцев Албания потерпела восемь поражений. Потому даже ничья сегодня будет чудом.

Кадры албанцев

У команды Силвинью один футболист пропустит этот матч. Сложно назвать это потерей, ведь Даку провел всего шесть минут в матче с Хорватами. Но отличился после поединка, когда получил дисквалификацию за свои кричалки.

Новости Испании

"Фурия роха" — в этот момент единственная с Португалией команда Евро-2024, еще не терявшая очков на групповом этапе. Более того, испанцы уже провели два матча против главных соперников своей группы. И сделали это очень уверенно, дважды обыграв сначала Хорватию, а затем Италию.

Три гола в первом тайме против "шашечных" стали определенным шоком. После перерыва подопечные Де ла Фуэнте отдали инициативу сопернику и удержали свои ворота сухими. Также и против Италии удалось не пропустить. Была одержана более скромная победа 1:0 благодаря автоголу соперника, но преимущество "фурии рохи" было значительным. И все же Унай Симон второй раз подряд оставил свои ворота сухими. Он исполнил шесть сейвов, в том числе потянул пенальти от хорватов.

Вопрос по плей-офф уже решен: испанцы вышли туда с первого места. Далее их ждет какая-то из третьих позиций. Можно уже готовиться к этому поединку, дав отдохнуть основе. Тем более, что скамейка запасных – голодна до игры.

Кадры гостей

Три потери у испанцев. В первую очередь следует выделить, что точно не сыграет Родри. Полузащитник МС получил по желтой в каждом из первых двух туров и не выйдет сегодня из-за дисквалификации. Также в лазарете находятся центрбек Начо и Вингер Перес.

Последние пять матчей Албании и Испании

Последние пять встреч албанцев

19.06. Хорватия – Албания 2:2 (Евро-2024)

15.06. Италия – Албания 2:1 (Евро-2024)

07.06. Албания – Азербайджан 3:1 (ТМ)

03.06. Албания – Лихтенштейн 3:0 (ТМ)

25.03. Швеция – Албания 1:0 (ТМ)

Последние пять встреч испанцев

20.06. Испания – Италия 1:0 (Евро-2024)

15.06. Испания – Хорватия 3:0 (Евро-2024)

08.06. Испания – Северная Ирландия 5:1 (ТМ)

05.06. Испания – Андорра 5:0 (ТМ)

26.03. Испания – Бразилия 3:3 (ТМ)

Последние пять личных встреч Албании и Испании

26.03.22. Испания – Албания 2:1 (ТМ)

06.10.17. Испания – Албания 3:0 (Отбор на ЧМ-2018)

09.10.16. Албания – Испания 0:2 (Отбор на ЧМ-2018)

22.09.93. Албания – Испания 1:5 (Отбор на ЧМ-1994)

22.04.92. Испания – Албания 3:0 (Отбор на ЧМ-1994)

Турнирная таблица группы B

EURO Grp. B

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки

1

Испания 2 2 0 0 4-0 6 2

Италия 2 1 0 1 2-2 3 3

Албания 2 0 1 1 3-4 1 4

Хорватия 2 0 1 1 2-5 1

Ставки и коэффициенты на матч Албания – Испания

6.90 4.55 1.51 Узнать больше

Прогноз матча Албания – Испания от UA-Football

Албанцы много сражались в прошлых матчах. Они готовы удивить и будут до конца сражаться за результат. Но Испания тоже не будет отбывать номер на поле. Команда Де ла Фуэнте – одна из претенденток на чемпионство. Правда, и лидеры дают слабинки. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,97).

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