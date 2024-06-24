Галле. Синнер на двух тай-брейках победил Хуркача и выиграл первый трофей на траве

Янник Синнер стал чемпионом на турнире ATP 500 в Германии

Галле, Германия • 17-23 июня • трава • €2,411,390

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Янник Синнер (Италия, 1) — Хуберт Хуркач (Польша, 5) 7:6(8), 7:6(2)

Итальянский теннисист одержал третью победу в пяти матчах против Хуркача и выиграл свой четвёртый титул в сезоне. Напомним, что это был первый турнир для Синнера в качестве лидера мирового рейтинга.

Путь к победе:

R32: Таллон Грикспор (Нидерланды) 6:7(8), 6:3, 6:2

R16: Фабиан Марожан (Венгрия) 6:4, 6:7(4), 6:3

QF: Ян-Леннард Штруфф (Германия) 6:2, 6:7(1), 7:6(3)

SF: Чжан Чжичжэнь (Китай) 6:4, 7:6(3)

FR: Хуберт Хуркач (Польша, 5) 7:6(8), 7:6(2)

Янник Синнер провёл 18-й финал в карьере и выиграл 14-й одиночный трофей. Также для итальянца это был первый решающий матч на турнире, который проходит на травяных кортах.

Победа в Галле принесла Синнеру 421 790 евро призовых и 500 рейтинговых очков. Итальянец заработал в этом сезоне уже более 5,5 млн. долларов призовых.

Хуберт Хуркач сегодня боролся за свой девятый титул и второй в Галле. Поляк становился чемпионом турнира два года назад. Польский теннисист заработал 226 945 евро призовых и 330 рейтинговых очков.

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