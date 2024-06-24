Боттас: Прогресс есть, но ещё многое нужно сделать

Sauber не удалось заработать очки в Барселоне. Лучшим результатом команды на Гран При Испании стало тринадцатое место Гуаньюя Чжоу. Его напарник Валттери Боттас увидел отмашку клетчатым флагом шестнадцатым. Тем не менее, в команде считают, что смогли прибавить.

Гуаньюй Чжоу (13-й): «Сегодня мы хорошо провели гонку по сравнению с двумя предыдущими. Большую часть дня мы были сильны – я не ожидал, что буду бороться с Haas, но это показывает, что мы определённо сделали шаг вперёд.

Единственной неудачей стал первый круг, когда я пытался отыграть позиции по внешнему радиусу и едва не вылетел в гравий. Потом я смог отыграться и финишировать тринадцатым. Я доволен сделанным шагом вперёд. Это похоже на прорыв, но не с точки зрения результатов, а с точки зрения ощущения от машины. Я чувствую себя комфортно за рулём и могу пилотировать и контролировать машину так, как привык.

Этот большой шаг вперёд придаст нам всем мотивацию продолжать работу и сократить отставание. Надеюсь, мы продолжим двигаться по выбранной траектории и вскоре вернёмся в очки.

Я считаю, что сейчас мы гораздо ближе к тем позициям, которые занимали в начале сезона, когда были почти во главе средней группы. Я с нетерпением жду возвращения за руль в Австрии».

Валттери Боттас (16-й): «Сегодня мы решили разделить стратегию, и я выбрал более агрессивную. Первый отрезок на шинах Soft прошёл хорошо, и я думал, что это лучший состав для гонки, но, к сожалению, это оказалось не так, поскольку состав быстро деградировал.

Мне пришлось свернуть на ранний пит-стоп, из-за чего финальный отрезок получился очень длинным. Мне пришлось беречь шины, из-за чего я не смог продемонстрировать истинную скорость машины.

К позитивным итогам уик-энда можно отнести то, что наш темп оказался выше по сравнению с предыдущими гонками, что видно на примере Чжоу, который финишировал тринадцатым, что здорово. Мы добились неплохого прогресса в этот уик-энд, но ещё многое должны сделать.

В Австрии трасса другого типа, но мы надеемся вновь оказаться в эпицентре борьбы и хорошо провести квалификацию. Следующий этап пройдёт в формате со спринтом, поэтому будет важно с самого начала всё сделать правильно».

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