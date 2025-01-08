«Я скажу только одно». Беринчик высказался о первой защите титула

Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Беринчик

14 февраля в Нью-Йорке состоится бой легкого веса между украинцем Денисом Беринчиком и американцем Кейшоном Дэвисом. Денис будет впервые защищать титул WBO.

«Я не собираюсь делать никаких громких заявлений или обливать своего соперника комплиментами. Я скажу только одно: «Чувак, не расслабляйся. Легким для тебя бой точно не будет», – сказал Беринчик.

Дэвис прокомментировал бой так:

«Я ждал эту возможность достаточно долго. Как только Беринчик вызвал меня на бой, я сразу ответил. И намерен показать в ринге то, что должен».

sport.ua