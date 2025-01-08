Connect with us
Футбол

Одноклубник Забарного во второй раз в карьере порвал кресты

Здоровья

Одноклубник Забарного во второй раз в карьере порвал кресты

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Одноклубник Забарного во второй раз в карьере порвал кресты.

    "Борнмут" сообщил, что Энес Унал порвал кресты на правой ноге в результате столкновения во время тренировки. У нападающего сборной Турции была подобная травма в сезоне 2023/24. Тогда он не играл 7 месяцев.

    Клуб сообщил, что футболисту предстоит операция и клуб его поддержит в процессе восстановления.

    "Борнмут" выложил видео с нарезками действий Унала и пожелал скорейшего выздоровления.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • В этом сезоне Энес Унал играл за английский клуб в 17-ти матчах, в которых отметился двумя голами и одной голевой передачей.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis