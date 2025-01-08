Хобарт. Джоинт впервые обыграла соперницу из топ-50 и дебютирует в четвертьфинале

Результаты матчей второго круга на турнире WTA 250 в Австралии



Хобарт, Австралия • 6-11 января • хард • $275,094

Действующая чемпионка: Эмма Наварро (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Даяна Ястремская (Украина, 1) – Энн Ли (США, Q) 1:6, 7:5, 6:2

Маккартни Кесслер (США) – Мария Лурдес Карле (Аргентина, Q) 6:2, 6:2

Аманда Анисимова (США, 3) – Анна Бондар (Венгрия, Q) 6:3, 6:4

Элина Аванесян (Армения, 6) – Грет Миннен (Бельгия) 6:2, 6:2

София Кенин (США, WC) – Анна Блинкова (-) 6:2, 3:6, 6:2

Майя Джоинт (Австралия, WC) – Магда Линетт (Польша, 4) 6:1, 6:1

Вероника Кудерметова (-) – Камила Осорио (Колумбия) 6:4, 6:1

Элизе Мертенс (Бельгия, 2) – Рената Сарасуа (Мексика, LL) 6:4, 6:3

Аманда Анисимова вышла в четвертьфинал впервые с августа прошлого года, когда сыграла в решающем матче турнира WTA 1000 в Торонто.

Майя Джоинт (№118 WTA) одержала свою первую победу над теннисисткой, входящей в топ-50 рейтинга, и впервые вышла в четвертьфинал на соревнованиях уровня Тура.

Четвертьфинальные пары: Ястремская – Кесслер, Анисимова – Аванесян, Кенин – Джоинт, Кудмертова – Мертенс.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua