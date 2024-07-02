Уоррен оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

Известный промоутер Фрэнк Уоррен отреагировал на слова своего клиента Тайсона Фьюри, что Усик в бою показался ему боксером-любителем.

«Не знаю насчет боксера-любителя, но Усик – очень хороший боец. Это был очень близкий бой. Фьюри сделал достаточно для победы. Многие сказали, что бой выиграла другая сторона, есть много разных мнений. Этот поединок много забрал у обоих боксеров. Этот поединок состоял из двух половин, первая половина боя однозначно была за Тайсоном», – сказал Уоррен.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua