«Бостон», який переграв усіх, і ще 4 переможці відкриття ринку вільних агентів в НБА

Перші дві доби роботи ринку вільних агентів у Національній баскетбольній асоціації, як завжди, вийшли дуже гарячими.

Гарантії на декілька мільярдів доларів зірковим гравцям, нова найбільша угода в історії ліги, яку прогнозовано отримав Джейсон Тейтум після здобуття чемпіонства, драма Клея Томпсона, що залишив «Голден Стейт» після 13 сезонів, і гучний перехід Пола Джорджа у «Філадельфію», який баскетбольна редакція Tribuna.com детально розібрала у новому випуску подкасту «Штатна ситуація» про північноамериканський спорт (обов’язково підписуйтесь, якщо ще ні) – цікавинок, гучних подій і несподіванок вистачало.

Зараз, звісно, ще дуже рано робити висновки стосовно того, хто переміг, а хто програв за підсумками усіх трансферних рухів останнього тижня (враховуйте ще й драфт та низку цікавих трейдів навколо нього), але ніщо не заважає спробувати. Отже, п’ятірка команд НБА, які, на нашу думку, виграли найбільше влітку 2024-го.

«Бостон»

Головні муви:

💰 новий контракт з Джейсоном Тейтумом на п’ять років і 314 мільйонів доларів

💰 новий контракт з Дерріком Вайтом на чотири роки і 126 мільйонів доларів

Відчуття від роботи «Селтікс» на ринку зараз – приблизно те саме, що від переходу Кевіна Дюрента у «Голден Стейт» влітку 2016-го. На папері НБА ніби як намагається обмежити витрати команд, створити їм більш жорсткі умови роботи з платіжною відомістю і загалом зменшити розрив у можливостях між клубами з великого та малого ринків – але у той час, як всі намагаються розібратися, що таке ці апрони і як із ними жити, чинні чемпіони брутально намахують систему.

З усіма новими угодами лише п’ятірка стартерів «Бостона» у сезоні-2025/26 коштуватиме клубу понад 210 мільйонів доларів (ліміт прямо зараз, якщо що – 141, а податок на розкіш розпочинається зі 170) без урахування податку, кожен з них зароблятиме в середньому щонайменше 30 мільйонів на рік, а контракти Тейтума і Джейлена Брауна на 300+ мільйонів кожен є двома найбільшими в НБА. Це буде дуже, просто-таки неймовірно дорога команда, і є відчуття, що готовність Віка Граузбека продати франшизу, вже анонсована офіційно, частково пов’язана саме із цим – податки, що виплачували в останні сезони «Кліпперс» та «Голден Стейт», виглядають майже нічим порівняно з тим, що чекає на «Селтікс».

Однак свого «Бостон» досяг – п’ятірка основних гравців зафіксована щонайменше на два наступних сезони (в 2026-му спливає угода з Крістапсом Порзінгісом, контракти Тейтума, Брауна, Вайта та Дрю Холідея – значно довші), а Бред Стівенс та Джо Маззулла мають усе, щоб спробувати збудувати династію. Так, з урахуванням травматизму Порзінгіса і віку Ела Хорфорда в якийсь момент «Селтікс» можуть прокинутися із Люком Корнетом чи Німаясом Кетою в якості стартового центра, але це точно не найгірший варіант. Тим більше, що решта ліги не зможе повторити конструктор «Бостона» – з новими правилами майже нереально уявити, як команда-контендер з головними зірками на піку кар’єри вимінює собі Холідея та Порзінгіса в одне міжсезоння.

«Оклахома-Сіті»

Головні муви:

💰 контракт з вільним агентом Айзеєю Хартенштайном на три роки і 87 мільйонів доларів

💰 новий контракт з Аароном Віггінсом на п’ять років і 47 мільйонів доларів

💰 новий контракт з Айзеєю Джо на чотири роки і 48 мільйонів доларів

🔁 обмін Джоша Гідді у «Чикаго» на Алекса Карузо

Пристойний сезон Чета Холмгрена, який допоміг «Тандер» стати першими у Західній конференції за підсумками регулярного чемпіонату і пройти один раунд плей-оф, не мав би приховати від Сема Престі той факт, що із ним у фарбі ця команда – одна з найслабших та найменш фізичних серед потенційних контендерів. Тому переїзд Хартенштайна в Оклахома-Сіті – напевно, взагалі найкращий на початку липня у лізі з урахуванням потреб усіх 30 організацій, і він точно виведе новий клуб німця на більш високий рівень.

Айзея – великий майстер по роботі на чужому щиті, який при цьому класно читає гру і володіє значно вищими за середні пасовими навичками. А ще він абсолютно точно зможе грати разом із Холмгреном, дозволяючи молодому бігмену ще більше працювати на периметрі у нападі.

Загалом же «Оклахома» входить у він-нау-режим – Престі продовжив важливих гравців ротації, яких він знайшов у підвалинах драфту (Джо колись був 49-м піком, Віггінс – 55-м), і розміняв Гідді, якому Марк Дейно перестав довіряти в плей-оф, на топового рольовика із чемпіонським досвідом в особі Карузо. Тепер це не молодий колектив, час якого настане колись там, а повноцінний претендент на титул. Принаймні, очікування від «Тандер» у новому чемпіонаті мають бути саме такими.

«Нью-Йорк»

Головні муви:

💰 новий контракт з Оу Джі Анунобі на п’ять років та 212 мільйонів доларів

🔁 обмін Бояна Богдановича та п’яти піків перших раундів майбутніх драфтів НБА в «Бруклін» на Мікела Бріджеса

Початок міжсезоння від «Нікс» якраз і пояснює, чому «Бостон» є одним з головних переможців липня – щоб перезавантажити склад, «Нью-Йорку» довелося відпустити Хартенштайна, який розпочинав сезон другим центровим у ротації, але став життєво важливим для команди у заключній частині регулярки та двох серіях плей-оф.

Втім, «Нікс» точно не спрацювали собі у мінус – хоча максимальний контракт для Анунобі й виглядає достатньо ризикованою інвестицію (на момент його завершення британцю буде всього 31, але його медична карта та історія травм лякають вже зараз). Вони просто пішли в інший бік: замість того, щоб тримати у команді двох класних бігменів на великих контрактах, які в силу своїх профайлів не можуть грати конкурентні хвилини одночасно, підсилили позицію форварда універсалом і залізною людиною Бріджесом, ідеальним баскетболістом під принципи та бачення Тома Тібодо.

Так, у соцмережах вже кілька днів кепкують із того, що головний тренер «Нью-Йорка» спокійно знайде спосіб травмувати й Мікела, який ще не пропустив взагалі жодного матчу у профі-кар’єрі – проте суттєвий апгрейд він дає однозначно. Хвилини ж Хартенштайна, судячи зі всього, закриватиме Джуліус Рендл: за проривну весну від «Нікс» багато хто взагалі забув про його існування, але він все ще тут і все ще як мінімум друга зірка команди на папері.

Ну і тримайте в голові, що це ще не кінець контрактної роботи «Нью-Йорка»: найближчим часом нову угоду має отримати Джейлен Брансон, для якого сезон-2024/25 – останній гарантований за чинною угодою. Як тільки це станеться, концепт «Вілланова Нікс» отримає доконаний вигляд – якщо хтось і зможе поборотися з «Бостоном» у Східній конференції у найближчі декілька сезонів, то лише ця команда (за умови, звісно, що підійде до плей-оф здоровою, а не як у 2024-му).

«Даллас»

Головні муви:

💰 контракт з вільним агентом Клеєм Томпсоном на три роки і 50 мільйонів доларів

💰 контракт з вільним агентом Неджі Маршаллом на три роки і 27 мільйонів доларів

🔁 обмін Тіма Хардвея у «Детройт» на Квентіна Граймза

Першу добу роботи ринку вільних агентів позиції «Маверікс» виглядали доволі сумнівно – клуб спокійно відпустив Дерріка Джонса, одного з героїв забігу у великий фінал, у склад прямого конкурента (техасці зіграли проти «Кліпперс» три серії плей-оф за останні п’ять років), взявши за майже ті самі гроші (різниця – мільйон доларів на рік) неочевидного резервіста з «Нового Орлеана».

Втім, як виявилось, у «Далласа» був більш цікавий план: клуб виграв боротьбу за Клея Томпсона в «Лейкерс» (кажуть, що нібито сам Леброн Джеймс спілкувався з ексгравцем «Голден Стейт» з приводу переїзду і заради його контракту навіть був готовий йти на поступки по заробітній платі), зробивши власну стартову п’ятірку як мінімум більш статусною, ніж вона була із Джонсом. Зрозуміло, що в особі чотириразового чемпіона НБА «Маверікс» отримують вже зовсім не того гравця, яким Клей був, коли ставив рекорди ліги по кількості набраних очок за чверть і влучних триочкових за матч. Втім, і вимоги з очікуваннями від нього у Техасі будуть значно нижчими – 34-річному баскетболісту потрібно буде всього лише вдало замінити гравця на мінімальному контракті, а не намагатися влізти у завеликі для актуальної версії Томпсона капці одного з найкращих шутерів усіх часів.

Ну і ситуацію з Тімом Хардвеєм «Даллас» теж розв’язав вдало – не лише скинув непотрібного команді гравця, який остаточно засів на лаву запасних в плей-оф, а й отримав цікаву опцію у задню лінію. Граймз випав з ротації Тібодо в «Нью-Йорку» і майже нічого не зіграв у «Детройті», однак йому всього 24, а лише рік тому Квентін провів сезон із 66 виходами у старті і майже 39% реалізації триочкових. Не факт, що він отримуватиме багато ігрового часу у Техасі, але це точно робочий варіант за чотири мільйони доларів на рік.

«Філадельфія»

Головні муви:

💰 контракт з вільним агентом Полом Джорджем на чотири роки і 212 мільйонів доларів

💰 новий контракт з Тайрізом Мексі на чотири роки і 205 мільйонів доларів

💰 контракт з вільним агентом Андре Драммондом на два роки і 10 мільйонів доларів

«Сіксерс» трохи не пощастило у тому контексті, що у рік, коли організація змогла звільнити місце у платіжці під максимальний контракт суперзірки, на відкритому ринку банально не було жодного топового гравця у праймі. Однак «Філадельфія» усе одно забрала найкращого баскетболіста з тих, хто був готовий змінити навколишнє середовище, і це безумовна перемога. Так, Джорджу вже 34, але він провів дуже пристойний попередній сезон (74 матчі в регулярці з 82 можливих, понад 40% реалізації триочкових) – ну і не будемо забувати, що він фактично приходить на місце Тобайаса Харріса, гірше за якого зіграти в плей-оф буде просто нереально. Навіть якщо зірковий новачок взагалі не вийде на майданчик.

Мотив кадрових рішень (плюс вибір Джареда Маккейна та Адема Бони на драфті) організації цілком зрозумілий – на новий чемпіонат «Філадельфія» комплектується таким чином, щоб не провалити регулярку у випадку нової травми Джоела Ембіда. Мексі отримав своє максимальне продовження, однак він поки що не здатен бути першою опцією у нападі – для цього був виписаний Джордж. Драммонд та Бона дають глибину в передній лінії: за не надто високими стандартами Східної конференції удвох вони навіть за відсутності Ембіда сформують цілком прийнятний фронткорт. Ну і загалом «Сіксерс» стануть свіжішими – поки не дуже зрозуміло, наскільки саме, але достатньо, щоб не виглядати дорогою командою у стані стагнації.

Не факт, що видозмінена «Філадельфія» – це топ-3-команда Сходу (з «Бостоном» та «Нью-Йорком» усе зрозуміло, є молодь «Орландо», «Клівленд» з новим тренером, зірковий «Мілвокі», «Маямі», що завжди намагається боротися, і так далі), але чемпіонські амбіції організації впирались і далі будуть впиратися в стан Ембіда в плей-оф. На папері «Сіксерс» зробили майже все, що могли, щоб менеджерити його ігровий час впродовж сезону штабу Ніка Нерса стало легше – ну а як воно вже працюватиме, побачимо безпосередньо у новому чемпіонаті.

Фото: Christopher Katsarov/Keystone Press Agency/Globallookpress.com, інстаграми клубів НБА

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