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Футбол

Капитан сборной Испании передумал ехать в клуб из Саудовской Аравии

Футболист сообщил об этом руководству клуба

Капитан сборной Испании передумал ехать в клуб из Саудовской Аравии

Фото — Getty Images/Global Images Ukraine

    • Форвард мадридского "Атлетико" и сборной Испании Альваро Мората переосмыслил свой переход в Профессиональную лигу Саудовской Аравии.

    По словам Фабрицио Романо, опытный игрок сообщил руководству команды о желании продолжить карьеру в мадридском клубе. А главный тренер Диего Симеоне также настроен на то, чтобы Мората остался в "Атлетико".

    Однако окончательное решение будет принято после завершения Евро-2024.

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    www.ua-football.com

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