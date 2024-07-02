Тэйтум договорился с Бостоном о пятилетнем контракте на сумму 314 млн долларов — это рекордное соглашение в истории НБА

Джейсон Тэйтум выступает за Селтикс с 2017 года

Форвард Бостона Джейсон Тэйтум договорился с клубом о максимальном продлении контракта. Стороны заключат пятилетнее соглашение на сумму 314 миллионов долларов — это рекордный контракт в истории НБА.

Предыдущее рекордное соглашение датируется 2023 годом — тогда всё тот же Бостон заключил пятилетний контракт с форвардом Джейленом Брауном на сумму 304 миллиона долларов.

Джейсон Тэйтум всю свою карьеру в НБА провел в составе Бостона — 26-летний форвард выступает за Селтикс с 2017 года. В прошлом сезоне Тэйтум в среднем набирал за игру 26,9 очков, 4,9 передач и 8,1 подборов.

Бостон в прошлом сезоне завоевал долгожданное чемпионство, которое стало для Селтикс первым с 2008 года. В финальной серии Бостон в пяти матчах одолел Даллас (4:1). В составе Селтикс прошлый сезон отыграл Святослав Михайлюк, который стал вторым украинцем в истории завоевавшим титул чемпиона НБА.

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