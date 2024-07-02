Муж Элины Свитолиной станет участником самого возрастного матча на Уимблдоне за последние 53 года

Француз Гаэль Монфис во втором круге Уимблдона сыграет против Стэна Вавринки из Швейцарии

В день матча Cтэну Вавринке будет 39 лет и 97 дней, а Гаэлю Монфису — 37 лет и 305 дней. Их суммарный возраст составит — 77 лет и 37 дней, и таким образом это будет самый возрастной поединок в мужской одиночной сетки Уимблдона с 1971 года, когда в первом круге встретились 32-летний Род Лейвер и 45-летний Боб Хау.

Гаэль Монфис и Стэн Вавринка ранее играли друг с другом семь раз — четыре победы в этом противостоянии одержал швейцарский теннисист.

Это будет их первый очный поединок после финала в Роттердаме в 2019 году (победил Монфис) и первый на травяных кортах.

Напомним, что в первом круге Монфис победил своего соотечественника Адриана Маннарино, а Вавринка обыграл британца Чарльза Брума.

btu.org.ua