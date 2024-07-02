Следить
Теннис

Муж Элины Свитолиной станет участником самого возрастного матча на Уимблдоне за последние 53 года

Француз Гаэль Монфис во втором круге Уимблдона сыграет против Стэна Вавринки из Швейцарии

Муж Элины Свитолиной станет участником самого возрастного матча на Уимблдоне за последние 53 года

В день матча Cтэну Вавринке будет 39 лет и 97 дней, а Гаэлю Монфису — 37 лет и 305 дней. Их суммарный возраст составит — 77 лет и 37 дней, и таким образом это будет самый возрастной поединок в мужской одиночной сетки Уимблдона с 1971 года, когда в первом круге встретились 32-летний Род Лейвер и 45-летний Боб Хау.

Гаэль Монфис и Стэн Вавринка ранее играли друг с другом семь раз — четыре победы в этом противостоянии одержал швейцарский теннисист.
Это будет их первый очный поединок после финала в Роттердаме в 2019 году (победил Монфис) и первый на травяных кортах.

Напомним, что в первом круге Монфис победил своего соотечественника Адриана Маннарино, а Вавринка обыграл британца Чарльза Брума.

btu.org.ua

Категории
Комментарии
Больше в Теннис
aquapolis