Официально: Кауэлл заменит Уитмарша в Aston Martin

Энди Кауэлл присоединится к Aston Martin 1 октября 2024 года в качестве главного исполнительного директора. Мартин Уитмарш покинет этот пост к концу 2024 года.

Новое назначение подтверждает стремление Лоуренса Стролла и Aston Martin сделать команду претендентом на победу в чемпионате мира Формулы 1

Карьера Кауэлла началась в компании Cosworth, после чего он перешел в BMW Motorsport в 2000 году и в Mercedes-Ilmor в 2004 году в качестве главного инженера. В Mercedes-Benz HPE он занимал должность директора по инжинирингу с 2008 по 2013 год, потом стал управляющим директором Mercedes AMG HPP во время успешной турбогибридной эры V6, когда команда Mercedes F1 выиграла чемпионаты пилотов и конструкторов в период с 2014 по 2020 год.



Лоуренс Стролл, директор Aston Martin Aramco: «Я благодарен Мартину, сыгравшему важную роль на этапе становления бизнеса. За последние три года он развил команду, помог нам достичь значительных успехов, включая укрепление отношений с Honda и создание современного технологического кампуса в Сильверстоуне.



Я рад приветствовать Энди в нашей команде. Вместе с нашим рабочим партнерством с Honda, обязательствами нашего титульного партнера Aramco и под руководством Энди мы находимся на пути к тому, чтобы стать командой, которая выиграет чемпионат мира. Я полностью поддерживаю Энди, у него будут все ресурсы для победы».



Мартин Уитмарш, исполнительный директор Aston Martin Performance Technologies: «Я знаю Энди много лет и привел его в Mercedes HPP в 2004 году, где он стал управляющим директором в период с 2013 по 2020 год, добившись огромных успехов в бизнесе и спорте. Он станет невероятным активом для Aston Martin Aramco и внесет значительный вклад в реализацию нашей стратегии на будущее.

Приход Энди в октябре и завершение строительства технологического кампуса AMR позволит мне отойти от дел и сосредоточиться на других проектах в моей жизни, зная, что фундамент для достижения успеха в Формуле 1 заложен впечатляющей командой, вдохновляющим видением и передовым оборудованием».



Энди Кауэлл: «Я очень рад присоединиться к захватывающему проекту Лоуренса и с нетерпением жду начала работы с талантливой группой людей, которую он собрал. Формула 1 всегда была моей страстью, я присоединяюсь к Aston Martin Aramco в захватывающий момент, когда скоро завершится строительство технологического кампуса AMR и в 2026 году мы перейдем в полноценную рабочую среду вместе с нашими стратегическими партнерами – Honda и Aramco».

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