Останній даггер українського сезону та хиба рятівної «трійки» з дев’яти метрів від ексгравця Суперліги

28 квітня остаточно завершився професійний баскетбольний сезон в Україні. Останнім івентом у дорослих дивізіонах під егідою ФБУ став Фінал восьми Першої ліги – третього за силою дивізіону в країні. За підсумком вирішальних матчів визначилася трійка призерів: золото – «Вінниця», срібло – «Рівне» та бронза – «Полтава».

Якщо у фіналі чемпіонату все завершилося біль-менш спокійною перемогою колективу з Вінниці, то у бронзовій серії глядачі стали свідками справжнього клатчу. «Полтава» та «Хмельницький-2» подарували глядачам епічне шоу.

За півхвилини до завершення матчу гравець полтавчан Сергій Мельник додав два очки після своєї ж хиби – 72:69. Заключний даггер в сезоні:

Проте у представників Хмельницького залишався час на відповідь і тайм-аут. Після розіграшу м’яча було вирішено довірити рятівну «трійку» Віталію Тельчарову, який розпочинав сезон у «Запоріжжі» з еліти ЧУ. Захисник виконав спробу з наддальньої відстані, яка виявилась не влучною:

Підсумкова перемогу полтавчан з рахунком 73:69.

Фото / відео: ФБУ / БК "Рівне"

ua.tribuna.com