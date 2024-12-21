Четвертая победа команды Валерия Плеханова в нынешнем розыгрыше Суперлиги

БК Запорожье уверенно обыграл Прикарпатье-Говерлу в матче регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET-2024/25 — 73:60.

Команда Валерия Плеханова вырвалась вперед в первой четверти. Две следующие десятиминутки ивано-франковцы вели равную борьбу, не отпуская Запорожье далеко. Однако на заключительную четверть Говерлу не хватило, запорожцы уверенно довели игру до победы.

В составе Запорожья Андрей Хохонык набрал 15 очков и совершил 7 ассистов, а самым эффективным стал Владислав Николайчук (13 + 8 подборов + 5 перехватов). У Прикарпатья-Говерлы отметим Илью Кабацюру, на счету которого 25 очков.

Запорожье одержало четвертую победу в Суперлиге, и занимает седьмое место. Прикарпатье-Говерла идет на восьмой строчке, имея одну победу в 14-ти матчах.

Суперлига. Регулярный чемпионат

БК Запорожье — Прикарпатье-Говерла — 73:60 (20:15, 17:16, 16:16, 20:13)

Запорожье: Хохонык (15+7 передач), Дмитренко (12+7 подборов), Петренко (12+5 подборов), Кабанов (9+6 подборов), Никитин (9), Николайчук (13 + 8 подборов + 5 перехватов), Новиков (3)

Прикарпатье-Говерла: Кабацюра (25+3 блокшота), Иванов (6+6 подборов), Морозов (5+7 подборов), Маркив (5), Кузнецов (4), Стародуб (13+7 передач), Чугунов (2+5 подборов)

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