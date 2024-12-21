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Хоккей

НХЛ, расписание и результаты 21 и 22 декабря: «Филадельфия» — «Коламбус», «Виннипег» — «Миннесота» и другие матчи

НХЛ, расписание и результаты 21 и 22 декабря: «Филадельфия» — «Коламбус», «Виннипег» — «Миннесота» и другие матчи

Кирилл Капризов и Деклэйн Чисхольм. Фото Imagn Images, USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.

21 декабря, субботу

21.30 (мск) «Нэшвилл» — «Лос-Анджелес»

22 декабря, воскресенье

00.00 «Калгари» — «Чикаго»

00.00 «Эдмонтон» — «Сан-Хосе»

03.00 «Бостон» — «Баффало»

03.00 «Монреаль» — «Детройт»

03.00 «Нью-Джерси» — «Питтсбург»

03.00 «Филадельфия» — «Коламбус»

03.00 «Торонто» — «Айлендерс»

03.00 «Виннипег» — «Миннесота»

06.00 «Ванкувер» — «Оттава»

06.00 «Вегас» — «Сиэтл»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25

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