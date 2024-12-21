Кирилл Капризов и Деклэйн Чисхольм. Фото Imagn Images, USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.
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21 декабря, субботу
21.30 (мск) «Нэшвилл» — «Лос-Анджелес»
22 декабря, воскресенье
00.00 «Калгари» — «Чикаго»
00.00 «Эдмонтон» — «Сан-Хосе»
03.00 «Бостон» — «Баффало»
03.00 «Монреаль» — «Детройт»
03.00 «Нью-Джерси» — «Питтсбург»
03.00 «Филадельфия» — «Коламбус»
03.00 «Торонто» — «Айлендерс»
03.00 «Виннипег» — «Миннесота»
06.00 «Ванкувер» — «Оттава»
06.00 «Вегас» — «Сиэтл»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25