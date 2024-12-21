Льюис Хэмилтон – самый стильный мужчина по версии GQ

В середине декабря мужской журнал GQ, пишущей о моде, бизнесе, спорте и других аспектах жизни, опубликовал итоги голосования читателей в конкурсе «Самый стильный мужчина».

В финал голосования вышли австралийский актёр Джейкоб Элорди и Льюис Хэмилтон, который в итоге и был признан победителем. Семикратный чемпион мира пока не прокомментировал своё новое достижение, но поделился в социальных сетях ссылкой на результаты голосования.

Льюис Хэмилтон давно стал частью мира высокой моды и неоднократно говорил, что после завершения карьеры планирует больше времени уделять этой теме. Британскому гонщику даже доверили важную роль на модном мероприятии Met Gala в 2025 году, которое будет посвящено роли одежды и стиля в формировании идентичности тёмнокожих мужчин. Льюис наряду с другими знаменитостями избран сопредседателем.

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