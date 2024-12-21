Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Новицкий и Эдгар Рамирес

Вечером 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет большое шоу бокса с мегафайтом.

В главном событии на ринг выйдут украинский боксер Александр Усик (22–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–1–1, 24 КО).

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В андеркарде реванша Усика и Фьюри свои поединки проведут еще три украинца: Андрей Новицкий, Даниэль Лапин и Сергей Богачук.

Непобежденный супертяж Андрей Новицкий (13–0, 10 КО) встретится с мексиканцем Эдгаром Рамиресом (10–1–1, 4 КО) во втором бое андеркарда.

Старт супершоу в Эр-Рияде запланирован на 17:30 по Киеву. Новицкий и Рамирес выйдут на ринг после поединка Мохамед Алакел – Джошуа Окампо. Ориентировочное время начала боя – 18:00.

Непобедимый украинский чемпион проведет бой в андеркарде Усика

Андрей Новицкий – Эдгар Рамирес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция боя будет доступна на MEGOGO.

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