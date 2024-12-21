Бундеслига. Автогол года во Франкфурте, геройство Майнца в меньшинстве и рождественская сказка в Киле

Майнц уходит на зимню паузу в зоне еврокубков
Фото: Imago
Бундеслига. 15-й тур
Франкфурт, Дойче Банк Арена
Айнтрахт – Майнц 1:3
Голы: Кристенсен 75 – Сантос 15 (аг), Небель 27, 58
Удаление: Амири 21
Айнтрахт: Сантос, Теате, Кох, Кристенсен, Браун, Шаиби (Кнауфф, 60), Схири (Ларссон, 46), Хейлунд (Баойя, 61), Коллинз (Узун, 46), Мармуш, Экитике (Матанович, 61)
Майнц: Центнер, Белль (Йенц, 86), да Кошта, Кор, Ли Чжэ Сон (Хон Хен Сок, 76), Небель, Мвене, Амири, Сано, Каси (Видмер, 76), Зиб (Ферачниг, 58)
Бремен, Везерштадион
Вердер – Унион 4:1
Голы: Грюлль 13, 17, Вайзер 45, Стаге 87 – Шефер 23
Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена
Штутгарт – Санкт-Паули 0:1
Гол: Эггештайн 21
Киль, Хольштайн-Штадион
Хольштайн – Аугсбург 5:1
Голы: Розенбом 12, Харрес 32, 35, Матино 39 90+1 – Клод-Морис 5
Зинсхайм, Презеро Арена
Хоффенхайм – Боруссия М 1:2
Голы: Крамарич 58 (п) – Зандер 23, Плеа 61