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Футбол

Бундеслига. Автогол года во Франкфурте, геройство Майнца в меньшинстве и рождественская сказка в Киле

Майнц уходит на зимню паузу в зоне еврокубков

Бундеслига. Автогол года во Франкфурте, геройство Майнца в меньшинстве и рождественская сказка в Киле

Фото: Imago

    • Бундеслига. 15-й тур

    Франкфурт, Дойче Банк Арена

    Айнтрахт – Майнц 1:3

    Голы: Кристенсен 75 – Сантос 15 (аг), Небель 27, 58

    Удаление: Амири 21

    Айнтрахт: Сантос, Теате, Кох, Кристенсен, Браун, Шаиби (Кнауфф, 60), Схири (Ларссон, 46), Хейлунд (Баойя, 61), Коллинз (Узун, 46), Мармуш, Экитике (Матанович, 61)

    Майнц: Центнер, Белль (Йенц, 86), да Кошта, Кор, Ли Чжэ Сон (Хон Хен Сок, 76), Небель, Мвене, Амири, Сано, Каси (Видмер, 76), Зиб (Ферачниг, 58)

    Бремен, Везерштадион

    Вердер – Унион 4:1

    Голы: Грюлль 13, 17, Вайзер 45, Стаге 87 – Шефер 23

    Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

    Штутгарт – Санкт-Паули 0:1

    Гол: Эггештайн 21

    Киль, Хольштайн-Штадион

    Хольштайн – Аугсбург 5:1

    Голы: Розенбом 12, Харрес 32, 35, Матино 39 90+1 – Клод-Морис 5

    Зинсхайм, Презеро Арена

    Хоффенхайм – Боруссия М 1:2

    Голы: Крамарич 58 (п) – Зандер 23, Плеа 61

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