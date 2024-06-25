Тони Беллью назвал звездного боксера, которому стоит завершить карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Американский боксер Райан Гарсия (24-1, 20 КО), который выступает в первом полусреднем весе, заключил мирное соглашение с Атлетической комиссией штата Нью-Йорк (США). Таким образом, боксер получил отстранение на 1 год от бокса за проваленный тест на допинг.

Бывший чемпион мира по версии WBC в крузервейте Тони Беллью высказался о Гарсии.

«Это печально. Очень печально. В твоей крови есть запрещенные препараты для повышения продуктивности. Это стероиды. Все знают, что если в твоем организме есть стероиды, тебя следует отстранить навсегда. Тебе лучше закончить карьеру. Это не какое-то вещество, где вы, например, покурили марихуану, это запрещенный стероид. Я не вижу ничего, кроме вечного отстранения.

Чем дольше в боксе будут закрывать на это глаза, тем будет хуже. Кто-то в итоге умрет от этого», – сказал Беллью.

Ранее Гарсия заявил, что решил повесить перчатки на гвоздь.

sport.ua