Мичков – о переходе в «Филадельфию»: «Отец очень хотел увидеть мой дебют в НХЛ»

Матвей Мичков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Нападающий Матвей Мичков прокомментировал переход в «Филадельфию».

25 июня об уходе 19-летнего хоккеиста объявил СКА. Права на Мичкова в КХЛ будут закреплены клубом из Санкт-Петербурга.

«После долгих раздумий я принял решение попробовать свои силы в НХЛ. Хочу сказать огромное спасибо руководству СКА за то, что оно пошло навстречу в этом вопросе. Я сразу обозначил свою позицию, что в КХЛ хочу играть только за СКА – никаких обменов и аренд. Буду пробиваться в НХЛ, но если я вернусь в КХЛ, то буду играть только в Петербурге.

Решение было непростое, но чувствую, что правильное: я полон сил и желания доказать, что достоин играть там. К тому же, это была давняя мечта моего отца: он очень хотел увидеть мой дебют в НХЛ, и для меня крайне важно сделать этот шаг в том числе и ради него. Уверен, он бы поддержал меня в этом.

Спасибо Роману Борисовичу Ротенбергу за то, что поверил в меня, пригласил в СКА, дал все возможности для развития и совершенствования своей игры. Спасибо всем тренерам, игрокам, персоналу, с которыми я работал, играл и побеждал здесь. И, конечно, спасибо нашим болельщикам. Уверен, мы еще встретимся. До встречи, Петербург!» – приводит слова Мичкова пресс-служба СКА.

В начале апреля стало известно о гибели отца хоккеиста Андрея Мичкова. Вечером 2 апреля он вышел из дома, после чего с ним пропала связь. Позднее сотрудники полиции обнаружили тело Мичкова-старшего в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус, недалеко от дома.

Форвард перешел в СКА в 2020 году. Прошедший сезон Мичков провел в аренде в «Сочи». Нападающий провел 49 матчей, забросил 19 шайб и отдал 22 голевые передачи.

Источник: ХК СКА

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