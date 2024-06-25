В Mercedes надеются, что в Австрии прогресс продолжится

У команды Mercedes есть поводы для оптимизма, ведь её гонщики поднимались на подиум на двух этапах подряд, и по словам её руководителя Тото Вольффа, можно надеяться, что на этапе в Австрии прогресс продолжится.

Тото Вольфф: «Мы знали, что в Барселоне сможем хорошо проверить, какого прогресса добились в последнее время. Команда упорно трудится, стараясь добиться, чтобы машина W15 лучше справлялась с такими трассами, как в Барселоне, на которых есть повороты разной конфигурации, требующих прохождения на самых разных скоростях.

Благодаря тому, что мы постепенно прибавляем, после этапа в Монреале команде удалось ещё продвинуться вперёд. Хотя нам не хватало скорости, чтобы претендовать на победу, обнадёживает тот факт, что мы боролись. первых рядах.

Льюис Хэмилтон вполне заслуженно поднялся на подиум, а Джордж Расселл неплохо провёл финальный отрезок дистанции, что позволило ему финишировать четвёртым. В Испании мы заработали немало очков, однако знаем: чтобы получить реальную возможность сражаться за победы, сделать предстоит ещё очень много. Эта работа идёт, и сейчас мы движемся по восходящей траектории.

Мы направляемся в Австрию, надеясь, что прогресс продолжится. Red Bull Ring сильно отличается от трассы, на которой мы выступали в предыдущий уик-энд. Многие повороты там надо проходить на скоростях, варьирующихся от низких до средних, но есть и довольно длинные прямые участки. Это обещает свои сложности, и наша машина пройдёт очередную проверку.

В группе лидеров идёт очень плотное соперничество, поэтому нам предстоит приложить максимум усилий, чтобы вновь претендовать на подиум».

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