Цунода: Всё, что происходит в Вегасе – это приключение

Юки Цунода, японский гонщик Visa RB, очень неплохо провёл квалификацию в Лас-Вегасе и сегодня стартует с 7-й позиции. При этом у него боевой настрой, и он даже мечтает о том, чтобы опередить Пьера Гасли, потому что для Visa RB это важно в плане борьбы за 6-е место в Кубке конструкторов.

Юки Цунода: «Всё, что происходит в Лас-Вегасе, я бы называл приключением. На тренировках мы сначала были в конце второй десятки, но от сессии к сессии наши дела шли всё лучше. Хотя, если честно, я не ожидал, что мы пробьёмся в финал квалификации.

И теперь у нас хорошее настроение, потому что мы понимаем, что это само по себе важное достижение. Поэтому перед стартом гонки у меня боевой и уверенный настрой, и для нашей команды будет здорово, если нам удастся финишировать впереди Alpine и Haas.

Конечно, Пьер Гасли вчера показал прекрасный результат и стартует с 3-й позиции. Пару дней назад мы с ним были в караоке-баре, и думаю, именно это принесло ему удачу! Но учитывая наше положение в Кубке конструкторов, в гонке надо постараться опередить и его. В общем, посмотрим, что у нас получится. Но гонка обещается быть трудной».

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