Буэнос-Айрес. Олейникова сыграет против третьей сеяной в квалификации за место в основной сетке турнира WTA 125

Украинская теннисистка Александра Олейникова будет бороться за место в основной сетке турнира WTA 125 в Буэнос-Айресе



Буэнос-Айрес, Аргентина • 25 ноября – 1 декабря • грунт • $115,000

Действующая чемпионка: Лаура Пигосси (Бразилия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

В единственном раунде квалификации украинка, занимающая 308-е место в рейтинге WTA, сыграет против третьей сеяной Робин Андерсон (№266 WTA) из США.

Для Александры Олейниковой это второй подряд турнир WTA 125 в Южной Америке. На прошлой игровой неделе она выиграла матч в квалификации и дошла до второго круга основной сетки на соревнованиях WTA 125 в Колине (Чили).

Робин Андерсон также играла на прошлой неделе в Колине и потерпела поражение на старте основной сетки.

btu.org.ua