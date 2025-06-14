“Просто отдай мне этот талант”. Гаэль Монфис пошутил об успехах своей жены Элины Свитолиной на травяных кортах Уимблдона



Французский теннисист Гаэль Монфис с юмором отметил успехи своей жены украинки Элины Свитолиной на покрытии, на котором она показывает стабильные результаты в последние годы.

“Элина вышла в полуфинал на Уимблдоне два года назад, затем в четвертьфинал в прошлом году, и когда я спрашиваю, нравится ли ей трава, она отвечает: “Да, нормально”. Просто отдай мне этот талант!”, – пошутил Монфис в сторис своего Snapchat.

Отметим, что сам Гаэль Монфис ни разу не проходил на Уимблдоне дальше четвёртого раунда, где он сыграл лишь один раз, в 2018 году.



btu.org.ua