Французский гранд создал шорт-лист с приоритетными игроками для усиления

Французский клуб активно усиливает свои ряды во время этого межсезонья.

"Марсель" после того, как на днях объявил о подписании уже экс-игрока "Лилля" Эйнджела Гомеса, в дальнейшем планирует закрыть ещё несколько соглашений в ближайшее время.

Руководство клуба ведёт переговоры о переходе 19-летнего шведского вингера "Копенгагена" Руни Барджи и испанца Оскара Мингесы из "Сельты". Считается, что 26-летний испанский универсальный защитник подошёл бы под стиль игры Де Дзерби.

Также сообщают, что "провансальцы" в шаге от официального подписания трудового договора с центральным защитником "Бёрнли" Си Джеем Иганом-Райли.

Вингер "ПСВ" Ноа Ланг тоже является желанным игроком для клуба, но его переход оценивают как маловероятный из-за нежелания эйндховенцев продавать футболиста.

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