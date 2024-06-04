ТМ. Англия – Босния и Герцеговина 3:0. Поздний взлом автобуса

Хозяева дожали гостей во втором тайме

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Гарет Саутгейт и его команда наконец начали подготовку к предстоящему Евро. Они выступают там в качестве фаворитов и контрольный матч против Боснии был прекрасной возможностью оценить состав команды, особенно тех, кто еще не является проверенным бойцом в стане "трех львов", как Коул Палмер, Эберечи Эзе, Джаррод Боуэн или Конор Галлахер.

Вот только проверка была пройдена не так успешно, как того можно было ожидать, поскольку в первом тайме хозяева "Уэмбли" изрядно увязли в низком блоке своих соперников. Первый опасный момент в матче был у Олли Уоткинса, впрочем, Никола Василь спас свою команду.

Далее тотальный контроль от сборной "трех львов" и почти без опасных моментов. Эзри Конса получил неплохой шанс после углового, однако снова в игру вступил Василь. На этом, собственно, и все, ведь с игры моментов было мало. Много фолов и откровенные грубости от боснийцев не украсили этот матч, но эффективно останавливали наступления команды Саутгейта. В первом тайме они вновь выглядели вязко и отчасти безыдейно, нужно было что-то менять.

Во втором тайме англичане заиграли активнее, в частности заработали пенальти (Тахирович обнял Консу), который результативно оформил Коул Палмер, штатный исполнитель 11-метровых в "Челси". На экваторе 45-минутки Саутггейт бросил в бой проверенных исполнителей, и боснийцам после этого стало еще сложнее.

Хозяева начали круто проникать в штрафную площадку соперника, крутить спины оппонентам и мощно прессинговать гостей. Стоит высоко отметить резкость и желание Мэддисона, высокие диспетчерские качества Трента. Но в эпизоде со вторым голом Александер-Арнольд примерил на себя роль завершителя атак, а не плеймейкера. ТАА слета замкнул заброс Грилиша.

А поставил точку в спарринге Гарри Кейн. Сразу после выхода на замены он упустил несколько классных возможностей отличиться, но в итоге занес мяч в ворота во время суматохи и констатировал разгром. Никаких вопросов по счету, однако факт остается фактом – экспериментальный состав, резерв, рабочих ключей к воротам Боснии не подобрал.

Товарищеский матч

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный судья: Рохит Сагги (Норвегия)

Англия – Босния и Герцеговина 3:0

Голы: Палмер (60, с пенальти), Александер-Арнольд (85), Кейн (89)

Англия: Пикфорд – Конса, Данк (Гомес, 73), Гехи (Брантуэйт, 62), Триппьер (Уортон, 62) – Александер-Арнольд, Галлахер – Боуэн, Палмер (Мэддисон, 61), Эзе (Грилиш, 63) – Уоткинс (Кейн, 62)

Босния и Герцеговина: Василь – Бичакчич (Муякич, 74), Ахмедходжич (Мухаремович, 82), Катич, Раделич (Хаджикадунич, 74), Газибегович – Гигович (Бурнич, 82), Тахирович, Шарич (Хусейнбашич, 63), Хайрадинович – Демирович (Табакович, 74)

Предупреждения: Гехи (29), Брантуэйт (76) – Тахирович (59), Газибегович (64)

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