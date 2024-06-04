Тедди АТЛАС: «Усик делает много вещей, но нет ничего, в чем он велик»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный тренер и аналитик бокса Тедди Атлас высказался об абсолютном чемпионе мира в хевивейте Александре Усике.

«Украинец делает хорошо много вещей, нет ничего, в чем этот парень плох. Но и нет ничего, в чем он велик. Он не великий панчер, не скоростной боец, но у него эти все качества на высоком уровне. Есть одно, что он делает лучше всех – он находит путь к победе. Он сделал это на Олимпиаде, потом сделал это в крузервейте, потом поднялся в хевивейт.

Усик поехал на территорию Джошуа и побил его, а затем показал, что это была не случайность. Он всегда знает, как найти путь к триумфу», – сказал Атлас.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua