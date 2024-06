Один міг спати по 20 годин, а другому дали прізвисько на честь засновника Playboy

Ось деякі з найкращих та цікавих псевдонімів гравців клубу НБА «Орландо» за всю історію команди.

Перед однією з ігор НБА Макгрейді вирішив поспати. Його теорія була простою. Він вважав, що якщо він прокинеться свіжим перед грою, то зможе краще рухатися кортом. Цікаво, що теорія спрацювала, і Макгреді набрав у тій грі 41 очко. Це означало лише одне. Режим сну Макгреді спрацював на нього, за що його і прозвали "Міцним сном".

«Таким був Лю як гравець: впевнений, але скромний. І все ж із своїм англельським обличчям і чарівністю він також був суспільним магнітом, заслуживши прізвисько «Лю Хефнер» — фраза, від якої він тепер сором’язливо здригається. «Він був молодим, і всі гарненькі дівчата любили його», — сказав його колишній партнер по «Лейкерс» Брайан Шоу.

Рафер Елстон – «Skip 2 My Lou». Цей нікнейм він отримав в 15 років, коли грав на Рокер Парку. Його суперник намагався забрати в нього м'яча, але Рафер віддав партнеру по команді пас з-за спини і той вколотив дикий данк. Тоді йому далі прізвисько через те, що його суперник втратив його, на честь відомої дитячої пісни «Skip To My Lou».

Мікаель П'єтрюс – «Air France». Французький ексгравець НБА, який став відомим через свої дикі данки.

Стейсі Огмон – «Plactic man, Пластичний чоловік». Доволі заслужене прізвисько, гравець був дуже атлетичним. Хайлайти можна подивитися тут.

Карлос Аровво – «Carlitos».

