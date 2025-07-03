Свитолина обыграла Саснович на Уимблдоне

Во втором круге Уимблдона украинская теннисистка Элина Свитолина одержала уверенную победу над представительницей Беларуси Александрой Саснович, выступающей под нейтральным флагом. Матч завершился в двух партиях со счётом 6:2, 6:4 в пользу Свитолиной. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

В первом сете Элина доминировала на корте и без особых трудностей взяла партию. Во втором сете борьба была напряжённее — при счёте 5:4 Саснович взяла медицинский тайм-аут, но после возвращения на корт Свитолина быстро довела матч до победы.

Следующая соперница — бельгийка Элизе Мертенс

В третьем круге Уимблдона Элине Свитолиной предстоит сыграть против опытной бельгийской теннисистки Элизе Мертенс, которая славится своей надёжной игрой и сильной подачей. Поединок обещает быть напряжённым и потребует от украинки максимальной концентрации. Несмотря на серьёзность оппонентки, поклонники Элины верят, что она сможет сохранить победный настрой и пройти дальше по турнирной сетке.

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