Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, какая сейчас у Усика главная проблема?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Легендарный британский боксер Леннокс Льюис рассказал, какая у Александра Усика сейчас проблема.

«Знаете, какая сейчас у Усика главная проблема? Возраст. Влияет ли на Усика возраст? Конечно, как говорил когда-то Мухаммед Али, ты замедляешься, когда стареешь. Ты не знаешь, что произойдет с тобой в боях. Усику могут нанести отличный удар, на пути которого может оказаться его подбородок, и будет плохая ночь», – сказал Льюис.

Ранее легендарный супертяжеловес Леннокс Льюис оценил шансы британского супертяжеловеса Даниэля Дюбуа в поединке против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC Александра Усика.

sport.ua