Ястремская сенсационно победила Гауфф на Уимблдоне

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№42 WTA) потрясла болельщиков, одержав сенсационную победу в первом круге Уимблдона над Коко Гауфф — второй ракеткой мира. Матч завершился в двух сетах, и стал настоящей сенсацией для всего теннисного сообщества. Материал подготовлен редакцией euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

Ключевым фактором успеха стала нестабильная игра американки: 21-летняя Гауфф допустила 29 невынужденных ошибок и 9 двойных. Её первая подача работала с точностью всего в 57%, чем Ястремская мастерски воспользовалась, уверенно действуя на приёме и в решающие моменты.

«Прежде всего хочу сказать, что этот корт вызывает у меня только позитивные эмоции. Именно здесь я когда-то выигрывала в юниорских турнирах. Сегодня я просто была в огне», — поделилась эмоциями украинка после матча.

Даяна действовала хладнокровно и собранно. Она допустила 25 невынужденных ошибок, но реализовала важнейший брейк-пойнт в первом сете. Переломным стал тай-брейк, где Ястремская выиграла пять розыгрышей подряд и завершила сет со счётом 7:3.

Во второй партии украинка быстро повела 5:1 и без труда довела матч до победы. Она выиграла 66% очков на своей подаче и не дала сопернице возможности вернуться в игру.

«Коко всё ещё лидирует в нашем личном противостоянии — 3:1. Она замечательный человек, и у нас хорошие отношения. Мне действительно нравится играть против таких сильных соперниц», — добавила Даяна.

Эта победа стала для Ястремской одной из крупнейших в карьере. До этого ей удавалось обыгрывать теннисистку такого уровня только в 2019 году, когда она победила Каролину Плишкову на турнире в Ухане.

Во втором круге Уимблдона Ястремская встретится с победительницей матча Виктория Азаренко (WTA 87) — Анастасия Захарова (WTA 95).

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