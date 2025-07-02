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Ястремская сенсационно победила Гауфф на Уимблдоне
Теннис

Украинка Ястремская сотворила сенсацию на Уимблдоне. Анализ матча

Украинка Ястремская удивила всех на Уимблдоне, выбив вторую ракетку мира Коко Гауфф. Победа стала одной из крупнейших в её карьере.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№42 WTA) потрясла болельщиков, одержав сенсационную победу в первом круге Уимблдона над Коко Гауфф — второй ракеткой мира. Матч завершился в двух сетах, и стал настоящей сенсацией для всего теннисного сообщества. Материал подготовлен редакцией euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

Ключевым фактором успеха стала нестабильная игра американки: 21-летняя Гауфф допустила 29 невынужденных ошибок и 9 двойных. Её первая подача работала с точностью всего в 57%, чем Ястремская мастерски воспользовалась, уверенно действуя на приёме и в решающие моменты.

«Прежде всего хочу сказать, что этот корт вызывает у меня только позитивные эмоции. Именно здесь я когда-то выигрывала в юниорских турнирах. Сегодня я просто была в огне», — поделилась эмоциями украинка после матча.

Даяна действовала хладнокровно и собранно. Она допустила 25 невынужденных ошибок, но реализовала важнейший брейк-пойнт в первом сете. Переломным стал тай-брейк, где Ястремская выиграла пять розыгрышей подряд и завершила сет со счётом 7:3.

Во второй партии украинка быстро повела 5:1 и без труда довела матч до победы. Она выиграла 66% очков на своей подаче и не дала сопернице возможности вернуться в игру.

«Коко всё ещё лидирует в нашем личном противостоянии — 3:1. Она замечательный человек, и у нас хорошие отношения. Мне действительно нравится играть против таких сильных соперниц», — добавила Даяна.

Ястремская сенсационно победила Гауфф на Уимблдоне

Эта победа стала для Ястремской одной из крупнейших в карьере. До этого ей удавалось обыгрывать теннисистку такого уровня только в 2019 году, когда она победила Каролину Плишкову на турнире в Ухане.

Во втором круге Уимблдона Ястремская встретится с победительницей матча Виктория Азаренко (WTA 87) — Анастасия Захарова (WTA 95).

Напомним, мы также писали о том, что Свитолина проведет матч в среду.

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