Янник Синнер – о победе в матче против Луки Нарди на старте Уимблдона: “Я пытался на несколько часов отложить нашу дружбу в сторону”

Итальянский теннисист пообщался с журналистами после выхода во второй круг на турнире в Великобритании



– Янник, хорошая победа. Вы рады записать первый матч в свой актив?

– Да, безусловно. Матчи первого раунда никогда не бывают легкими, так что я реально доволен сегодняшним днем. Очевидно, для итальянского тенниса немного обидно играть друг против друга в первом круге. Но я хорошо знаю Нарди как человека. Я пытался на несколько часов отложить нашу дружбу в сторону. Так что все в порядке.

– Часто говорят, что из поражений учишься больше, чем из побед. Чему вас научил последний месяц как человека и как игрока? Как вы планируете использовать это на Уимблдоне?

– Что ж, это сложный вопрос (улыбается). Знаете, как человек я осознаю, насколько важным для меня является теннис и для моей жизни в целом. Он научил меня очень многим вещам. Но я также знаю, что за пределами тенниса существует другая жизнь и она важнее. В то же время я жертвую всем, чтобы быть готовым на корте. Я жертвую всем, чтобы стать как можно лучше. Конечно, прошлый месяц был не всегда легким. Но с другой стороны, он был замечательным, понимаете? Столько всего произошло. Я никогда не думал, что сыграю в таком финале на “мэйджоре”. Так что, честно говоря, это все позитивные вещи. Теперь я здесь, чтобы доказать самому себе, что способен играть в теннис и на траве, надеюсь. В прошлом году я это уже показывал. Чувствую, что я сильно прибавил на этом покрытии. Посмотрим, что я смогу сделать в этом году. Подготовка прошла очень хорошо. Ментально и физически я чувствую себя хорошо. В теннисном смысле я чувствую, что порой могу показывать действительно хороший теннис, так что посмотрим, что будет. Так что все хорошо (улыбается).

– Это ваш первый визит сюда после дисквалификации за допинг. Волновались ли вы, как новая публика вас будет воспринимать?

– Сейчас?

– Да, здесь, на Уимблдоне.

– Нет. Честно говоря, нет.

– Как бы вы в целом описали реакцию на вас со стороны игроков и болельщиков после вашего возвращения?

– Нормально, все хорошо. Думаю, люди уже немного забыли о том, что произошло. Конечно, еще есть определенные моменты, но сейчас появляется столько новых извещений, что все переходят к чему-то другому. Это и хорошо, и плохо в соцсетях: когда что-то происходит, но на следующий день уже никто не помнит, что было вчера.

В то же время у меня хорошие отношения с более-менее теми же игроками, как и до того. Конечно, сначала все было немного иначе. Люди смотрели на меня иначе. Но думаю, все увидели, что я очень чистый игрок. У меня никогда не было намерения сделать что-то плохое. Я всегда стараюсь быть лучшей версией себя, имея вокруг хорошую команду. И именно это я хочу делать в будущем. Все, что я могу контролировать – я буду контролировать, как всегда говорю, и на корте, и вне его. Это был инцидент, да. Он произошел. Но результат также показывает, что я ничего не сделал намеренно. Все хорошо.

– Вас тренирует австралиец, но дальше вам играть против австралийца – Алекса Вукича. Вы уже играли с ним. Что вы помните из тех матчей? Заметили ли вы какие-то улучшения в его игре за последние годы?

– Да, он прибавил. У него мощная подача и очень хороший форхенд. Ему нечего терять. Это также фактор, который усложняет игру для меня. Но с другой стороны, я стараюсь играть агрессивно, играть в свой теннис, а дальше посмотрим, как все сложится. Австралийский теннис сейчас в хорошем состоянии, есть много хороших игроков. Посмотрим, что я смогу сделать. Надеюсь на хороший матч.



Фото: Getty Images.

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