Уимблдон. Ястремская, Стародубцева и Киченок выйдут на корт в четверг: полное раписание игрового дня

Четверг, 3 июля – четвертый игровой день третьего в сезоне турнира Grand Slam, Уимблдона. В этот день завершатся матчи второго круга в мужском ﻿и женском одиночных разрядах, а также продолжатся матчи парного турнира



Сегодня на корт выйдут три представительницы Украины: Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева и Людмила Киченок.

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Wimbledon | 3 июля﻿ 2025 года

Центральный корт | Начало в 13:30 (15:30 по киевскому времени)

R64 | Дэниэл Эванс (Великобритания, WC) – Новак Джокович (Сербия, 6)

R64 | Ига Швёнтек (Польша, 8) – Кэти Макнелли (США)

R64 | Янник Синнер (Италия, 1) – Александар Вукич (Австралия)

Первый корт | Начало в 13:00 (15:00 по киевскому времени)

R64 | Мирра Андреева (-, 7) – Лючия Брондзетти (Италия)

R64 | Мария Саккари (Греция) – Елена Рыбакина (Казахстан, 11)

R64 | Джек Дрэйпер (Великобритания, 4) – Марин Чилич (Хорватия)

Корт №2 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R64 | Алекс Де Минор (Австралия, 11) – Артур Казо (Франция, Q)

R64 | Лучано Дардери (Италия) – Артур Фери (Великобритания, WC) – доигровка со счёта 6:4, 6:3

R64 | Барбора Крейчикова (Чехия, 17) – Кэролайн Доулхайд (США)

R64 | София Кенин (США, 28) – Джессика Боусас Манейро (Испания)

R64 | Бен Шелтон (США, 10) – Ринки Хиджиката (Австралия)

Уимблдон-2025. Даты, игроки, призовые и все, что нужно знать о главном травяном турнире сезона

Корт №3 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R64 | Вероника Кудерметова (-) – Эмма Наварро (США, 10)

R64 | Григор Димитров (Болгария, 19) – Корентен Муте (Франция)

R64 | Себастьян Офнер (Австрия) – Томми Пол (США, 13)

R64 | Дарья Касаткина (Австралия, 16) – Ирина-Камелия Бегу (Румыния)

Корт №12 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R64 | Маркос Гирон (США) – Якуб Меншик (Чехия, 15)

R64 | Август Хольмгрен (Дания, Q) – Томаш Махач (Чехия, 21)

R64 | Клара Таусон (Дания, 23) – Анна Калинская (-)

Корт №18 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R64 | Флавио Коболли (Италия, 22) – Джек Пиннингтон-Джонс (Великобритания, WC)

R64 | Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – доигровка со счёта 6:3, 6:7(9)

R64 | Сюзан Ламенс (Нидерланды)﻿ – Екатерина Александрова (-, 18)

R64 | Юлия Стародубцева (Украина) – Людмила Самсонова (-, 19)

R64 | Мартон Фучович (Венгрия, Q) – Гаэль Монфис (Франция)

Корт №4 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R64 | Александр Эрлер/Константин Франтцен (Австрия/Германия) – Дженсон Бруксби/Адам Уолтон (США/Австралия)

R64 | Куинн Глисон/Ингрид Гамарра Мартиньш (США/Бразилия) – Александра Эала/Ева Лис (Филиппины/Германия)

R64 | Садио Думбия/Фабьен Ребуль (Франция, 11) – Зизу Бергс/Габриэль Диалло (Бельгия/Канада)

R64 | Эмили Эпплтон/Хезер Уотсон (Великобритания, WC) – Мирра Андреева/Диана Шнайдер (-, 5)

Корт №5 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R64 | Сюй Ифань/Ян Чжаосюань (Китай) – Людмила Киченок/Эллен Перес (Украина/Австралия, 7)

R64 | Тимеа Бабош/Луиза Стефани (Венгрия/Бразилия, 10) – Жаклин Кристиан/Магали Кемпен﻿ (Румыния/Бельгия)

R64 | Натаниэль Лэммонс/Джексон Уитроу (США, 13) – Пьер-Юг Эрбер/Джордан Томпсон (Франция/Австралия)

R64 | Билли Харрис/Маркус Уиллис (Великобритания, WC﻿) – Александр Бублик/Флавио Коболли (Казахстан/Италия)

Корт №6 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R64 | Камила Осорио/Алиша Паркс (Колумбия/США) – Алисия Барнетт/Эден Силва (Великобритания, WC﻿﻿)

R64 | Алехандро Давидович Фокина (Испания, 26) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – доигровка со счёта 6:1, 4:6, 6:3, 5:5

R64 | Гвидо Андреоцци/Марсело Демолинер (Аргентина/Бразилия) – Кристиан Харрисон/Эван Кинг (США, 9)

R64 | Уго Нис/Эдуар Роже-Васслен (Монако/Франция, 10) – Бенжамен Бонзи/Грегуар Жак (Франция)

R64 | Виктория Азаренко/Эшлин Крюгер (-/США) – Грит Миннен/Моника Никулеску (Бельгия/Румыния)

Корт №7 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R64 | Александар Ковачевич/Лёрнер Тьен (США) – Шрирам Баладжи/Мигель Анхель Рейес-Варела (Индия/Мексика)﻿

R64 | Мари Боузкова/Анна Данилина (Чехия/Казахстан) – Катаржина Питер/Маяр Шериф (Польша/Египет)

R64 | Мэттью Кристофер Ромиос/Райан Сеггерман (Австралия/США) – Лучано Дардери/Диего Идальго (Италия/Эквадор)

R64 | Мириам Шкох/Маркета Вондроушова (Чехия) – Полина Кудерметова/Зейнеп Сёнмез (-/Турция)

Корт №8 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R64 | Петр Ноуза/Патрик Рикл (Чехия) – Мэттью Эбден/Джон Пирс (Австралия, 15)

R64 | Сэ Шувэй/Елена Остапенко (Китайский Тайбэй/Латвия, 4) – Оксана Калашникова/Елена Приданкина (Грузия/-)

R64 | Кристина Букша/Мию Като (Испания/Япония) – Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия, 3)

R64 | Луи Макстед/Коннор Томсон (Великобритания, WC) – Никола Мектич/Майкл Винус (Хорватия/Новая Зеландия, 8)

Корт №9 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R64 | Бу Юньчаокэтэ/Рэй Хо (Китай/Китайский Тайбэй) – Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 4)

R64 | Шуко Аояма/Эна Шибахара (Япония) – Магда Линетт/Бернарда Пера (Польша/США)﻿

R64 | Тереза Михаликова/Оливия Николлс (Словакия/Великобритания, 9) – Камилла Рахимова/Анна Шишкова (-/Чехия)

R64 | Лючия/Брондзетти/Энн Ли (Италия/США) – Оливия Гадецки/Дезире Кравчик (Австралия/США)

Корт №10 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R64 | Айла Томлянович/Виктория Томова (Австралия/Болгария) – Эри Ходзуми/Алдила Сутджиади (Япония/Индонезия)

R64 | Элла Макдональд/Мими Сюй (Великобритания,﻿ WC) – Линда Носкова/Ребекка Шрамкова (Чехия/Словакия)

R64 | Вероника Кудерметова/Элизе Мертенс (-/Бельгия, 8) – Ханна Клугман/Мика Стойсавлевич (Великобритания,﻿ WC﻿)

R64 | Адам Павлашек/Ян Желински (Чехия/Польша) – Сантьяго Гонсалес/Остин Крайчек (Мексика/США)

Корт №11 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R64 | Эйша Мухаммад/Деми Схюрс (США/Нидерланды, 6) – Лейла Фернандес/Лулу Сунь (Канада/Новая Зеландия)

R64 | Го Ханью/Александра Панова (Китай/Россия) – Джулиана Олмос/Рената Сарасуа (Мексика)

R64 | Роберт Кэш/Джей-Джей Трэйси (США) – Сандер Арендс/Артур Риндеркнех (Нидерланды/Франция)

R64 | Робин Хаасе/Жан-Жюльен Ройер (Нидерланды) – Нуну Боржеш/Маркос Гирон (Португалия/США)

Корт №14 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R64 | Франсишку Кабрал/Лукас Мидлер (Португалия/Австрия) – Джейми Маррей/Раджив Рам (Великобритания/США)

R64 | Фабиан Марожан (Венгрия) – Жауме Мунар (Испания)

R64 | Анастасия Захарова (-, Q) – Даяна Ястремская (Украина)

R64 | Йоханнус Мандей/Дэвид Стивенсон (Великобритания, WC) – Маттиа Беллуччи/Фабиан Марожан (Италия/Венгрия)

Корт №15 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R64 | Миомир Кецманович (Сербия) – Йеспер де Йонг (Нидерланды)

R64 | Хейли Баптист (США) – Виктория Мбоко ﻿(Канада, LL)

R64 | Педро Мартинес (Испания) – Мариано Навоне (Аргентина)

R64 | Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд (Чехия/США, 1) – Анна Бондар/Моюка Утидзима (Венгрия/Япония)

Корт №16 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R64 | Джулиан Кэш/Ллойд Гласспул (Великобритания, 5) – Васил Кирков/Барт Стивенс (США/Нидерланды)

R64 | Кэти Волынец (США) – Элизабетта Коччаретто (Италия)

R64 | Даниэль Коллинз (США) – Вероника Эрьявец (Словения, Q)

R64 | Брэндон Накашима (США, 29) – Райлли Опелка (США)

Корт №17 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R64 | Ван Синьюй (Китай) – Зейнеп Сёнмез (Турция)

R64 | Артур Риндеркнех (Франция) – Кристиан Гарин (Чили, LL) – доигровка со счёта 3:6, 6:3, 7:6(3)

R64 | Эльза Жакемо (Франция, Q) – Белинда Бенчич (Швейцария)

R64 | Джо Солсбери/Нил Скупски (Великобритания, 6) – Чарльз Брум/Джошуа Пэрис (Великобритания, WC)

R64 | Лоренцо Сонего (Италия) – Николоз Басилашвили (Грузия, Q)



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