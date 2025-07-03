ФРОЧ: «Он уничтожил Джошуа. Этот парень фаворит реванша Усик – Дюбуа»

Getty Images/Global Images Ukraine. Карл Фроч

Бывший чемпион мира Карл Фроч высказался о реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«На мой взгляд, Усик – явный фаворит реванша. Но не забывайте, что Дюбуа уничтожил Джошуа, а Усик так и не смог финишировать ЭйДжея. Дюбуа сейчас на ходу, он может воспользоваться своим шансом панчера в реванше.

Однако для Дюбуа будет трудно провести все 12 раундов против Усика. Александр постоянно давит и заставляет тебя боксировать в невероятном темпе все 12 раундов», – сказал Фроч.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua