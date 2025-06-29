ФБУ официально включила Нико-Баскет в состав участников Суперлиги-2025/26

Финалист Высшей лиги прошлого сезона подал соответствующее заявление в Исполком Федерации

Исполнительный комитет Федерации баскетбола Украины (ФБУ) официально включил Нико-Баскет в список участников Суперлиги Favbet на сезон-2025/26.

«Клуб Нико-Баскет написал письмо с просьбой включить его в состав участников Суперлиги Favbet. И Исполком это согласовал».

«Мы действуем по регламенту: первое место Высшей лиги заходит в Суперлигу, если отвечает всем требованиям. По вице-чемпиону должно быть отдельное решение Исполкома. Можно говорить, что два клуба Высшей лиги заходят в Суперлигу, потому впервые с начала полномасштабной войны Суперлига может расшириться», — сказал Генеральный секретарь ФБУ Владимир Драбиковский.

Нико-Баскет занял третье место в регулярном чемпионате Высшей лиги-2024/25. В серии плей-офф команда Валентина Берестнева дошла до финала, где уступила Харьковским Соколам. В начале мая глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким анонсировал, что Нико-Баскет будет выступать в Суперлиге.

Клуб проводит активную трансферную кампанию. Коллектив Валентина Берестнева пролонгировал Дмитрия Лихого, Виталия Володина и Михаила Митирича. Также Нико-Баскет вернул Максима Сафонова и Максима Зайцева, а также подписал Кирилла Неамцу и Ростислава Кабанова.

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