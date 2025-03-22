Черкасские Мавпы одержали уверенную победу над Прикарпатьем-Говерлой в Суперлиге FAVBET-2024/25

Черкасская команда закрепилась на четвертом месте, у их соперника – 21 поражение в 26 матчах

Черкасские Мавпы дома взяли верх над Прикарпатьем-Говерлой в матче регулярного чемпионата Суперлиги Favbet-2024/25 — 78:69.

В самом дебюте матче гости вырвались на очко вперед (3:2), после чего Мавпы завладели преимуществом и впредь не подпускали соперника близко. В течение матча их гандикап достигал 17-18 очков, но в последней четверти Говерле удалось немного сократить отставание.

Лучшим игроком встречи стал центровой черкасской команды Андрей Агафонов, ранее признанный MVP февраля в Суперлиге FAVBET. В отчетной встрече он стал самым результативным игроком, заодно сделав 8 подборов.

Черкасские Мавпы закрепились на четвертом месте, имея равный баланс побед и поражений — по 13 раз. Команда из Ивано-Франковска замыкает турнирную таблицу, проиграв 21 матч из 26. Следующий тур в Суперлиге FAVBET-2024/25 состоится в среду, 26 марта.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный сезон

Черкасские Мавпы — Прикарпатье-Говерла — 78:69 (26:14, 21:23, 18:12, 13:20)

Черкасские Мавпы: Агафонов (19 + 8 подборов + 2 блок-шота), Дюпри (12 + 6 передач + 4 подбора — 4 потери), Клебан (11 + 5 подборов), Пирогов (10 + 5 подборов), Марченко (10), Кошеватский (8 + 7 передач + 6 подборов + 4 перехвата — 5 потерь), Климов (6 + 4 передачи + 4 подбора), Упырь (2)

Прикарпатье-Говерла: Кабацюра (17 + 6 подборов — 3 потери), Рид (16 — 4 потери), Кузнецов (10 + 5 передачи + 3 подбора + 3 перехвата), Стародуб (9), Чугунов (4), Морозов (4), Дроздов (3)

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