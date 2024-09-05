БК Ровно подписал бывшего капитана Прометея Головчика

24-летний свингмен в прошлом сезоне выиграл чемпионат Высшей лиги и дошел до финала Кубка Украины

БК Ровно подписал бывшего капитана Прометея Дмитрия Головчика.

24-летний свингмен начинал карьеру в Химике. Позднее Дмитрий играл в Тернополе и Прометее. Игрок покинул клуб из Слобожанского в июле.

Головчик вместе с Прометеем стал победителем Высшей лиги и дошел до финала Кубка Украины. В среднем за игру Дмитрий набирал 9 очков, 3.3 подбора, 3.3 передачи и 2 перехвата, его рейтинг эффективности составил 12.2.

БК Ровно завоевал серебряные награды Суперлиги-2023/24. В финальном противостоянии ровненцы уступили Днепру.

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