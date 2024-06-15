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Баскетбол

Воу! Фани «Бостона» влаштували дику бійку під час четвертого матчу фіналу НБА

Воу! Фани «Бостона» влаштували дику бійку під час четвертого матчу фіналу НБА

15 червня «Даллас» переміг «Бостон» у фіналі НБА з рахунком 122:84 у четвертому поєдинку.

Це третя в історії НБА найбільша перемога у фіналах НБА. До цього «Чикаго» в 1998 році перемогли «Юту» з відривом в 42 очки у третьому матчі та «Селтікс» виграли «Лейкерс» у 2008-ому з відривом в 39 очок у шостому фінальному поєдинку.

Під час гри фани «Селтікс» влаштували бійку. Причина не відома, але вболівальники в мережі вважають, що це через першу поразку «Бостона» у фіналі НБА 2024 року. Під час бійки втрутилася охорона.

Фото: Twitter «Barstool Sports»

ua.tribuna.com

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