Джордан: Мы ругали Переса, но может дело не в нём?

Эдди Джордан прокомментировал выступление Red Bull Racing в Монце. Бывший руководитель команды Формулы 1 предположил, что проблемы со скоростью, которые начались у Серхио Переса ещё весной, связаны не с гонщиком, а машиной, и теперь они возникли у Макса Ферстаппена.

«Что бы я сделал, если бы сейчас руководил Red Bull? – рассуждает Эдди Джордан в свежем выпуске подкаста Formula for Success. – Я бы спросил, какие настройки были в начале года, когда команда спокойно побеждала с преимуществом в 15 секунд. Что после этого изменилось? Покажите те обновления, после которых всё изменилось. Очевидно же, что они не работают.

Вы обманываете себя, веря данным, полученным в аэродинамической трубе. Очевидно, что именно цифры, полученные в трубе, и привели к просчётам.

Им нужно вернуться к тому, с чего всё начиналось, и ничего не менять в машине, пока не будет явных гарантий того, что новинки позволят стать быстрее. Вот, что я думаю обо всём в Red Bull. У них сейчас катастрофа.

Мы все ругали Серхио Переса, но может дело не в Пересе? Может быть, Серхио едет настолько хорошо, насколько позволяет машина, а Макс добиваться большего просто потому, что может? У меня нет сомнений, что в данный момент Ферстаппен – лучший гонщик в Формуле 1. Должно быть финиш на четвёртом, пятое, шестом или любом другом месте просто убивает его».

Источник