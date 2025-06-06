Джордж Расселл: Контракты ничего не значат в Формуле 1

Контракт Джорджа Расселла с Mercedes истекает в конце сезона. По слухам, к британскому гонщику проявляют интерес в Aston Martin, но сам Джордж рассчитывает остаться в своей нынешней команде.

Джордж Расселл: «Между мной и командой существует доверие. Мне кажется ненормальной ситуация, когда у гонщиков долгосрочные контракты – у Шарля Леклера и Ландо Норриса на пять лет, у Оскара Пиастри – на три. Может я кого-то забыл назвать, но у многих подписаны долгосрочные контракты с командами, и это ненормально.

У Mercedes иной подход. Я не хочу сказать, что мне приходится каждый год доказывать право на место в команде, но тот факт, что у меня пока нет контракта, меня совсем не беспокоит. Потому что не важно, есть контакт или нет, но если ты показываешь результаты, то у тебя всё хорошо, а если нет, то у тебя проблемы.

Были гонщики, такие как Даниэль Риккардо, у которого был контракт, но его уволили из команды. У Серхио Перес был подписан контракт, но он не остался. Контракты ничего не значат в Формуле 1.

Что касается меня, то пока я выступаю в гонках, быстр и поднимаюсь на подиум… Всё это даёт мне уверенность в том, что контракт – это просто лист бумаги с подписью».

Источник