Видео: Роман Грожан вернулся за руль Haas

Роман Грожан вернулся за руль Haas на тестах в Муджелло. Для гонщика это первый опыт пилотирования машины Формулы 1 после аварии на Гран При Бахрейна 2020 года.

Пять лет назад на первом круге той гонки Роман столкнулся с Даниилом Квятом и врезался в защитный барьер. От удара машина развалилась на две части и загорелась. Гонщик 27 секунд провёл в огне, но смог выбраться с ожогами рук.

С тех пор Роман не садился за руль машины Формулы 1, но сегодня благодаря Haas и программе TPC (Testing of a Previous Car, «Тесты машины предыдущих лет выпуска») гонщик вернулся на трассу за рулём VF-23. На машину был наклеен номер 8, под которым Грожан выступал в Формуле 1.

