Официально: Энрико Кардиле уходит из Ferrari

Пару недель назад мы, ссылаясь на итальянские источники, писали о том, что Энрико Кардиле, технический директор Ferrari по работе с шасси, намерен перейти в Aston Martin.

Пока это подтвердилось лишь наполовину: в Маранелло действительно расстаются с инженером, проработавшим в Ferrari без малого двадцать лет.

«Энрико Кардиле покидает компанию, соответственно оставляет пост технического директора по работе шасси, – говорится в кратком пресс-релизе итальянской команды. – После почти двух десятилетий в Ferrari Кардиле объявил о своём решении, поэтому программу по работе с шасси временно возглавит Фредерик Вассёр, руководитель команды.

Все в Ferrari благодарят Энрико за его многолетний труд».

Никакой реакции со стороны Aston Martin пока не последовало. Но Gazzetta dello Sport уже сообщила, что должность, оставленную Кардиле, скорее всего займёт Лоик Серра, который приступит к работе в Ferrari 1 октября.

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