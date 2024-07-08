Уимблдон. Ястремская и Пёрселл уступили в своём стартовом матче

Украинско-австралийский дуэт выбыл из борьбы на турнире в Великобритании
Лондон, Великобритания • 3-15 июля • трава • £465,000
Действующие чемпионы: Киченок/Павич (Украина/Хорватия)
Сетка турнира: смешанный парный разряд
Первый круг
Даяна Ястремская/Макс Пёрселл (Украина/Австралия) – Эна Сибахара/Натаниэль Леммонс (Япония/США) 1:6, 2:6
Ястремская и Пёрселл провели второй совместный турнир. В 2021 году украинка вместе с австралийским теннисистом дошла до полуфинала на Открытом чемпионате США.
Даяна Ястремская завершила своё выступление на Уимблдоне: в одиночном разряде украинка сыграла в третьем круге, а в парной сетке вместе с соотечественницей Ангелиной Калининой уступила в стартовом матче.
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